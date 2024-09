Il cinema è stato da sempre un veicolo perfetto per trasmettere quello che è accaduto o accade nel mondo o per convogliare dei messaggi ma è anche stato lo strumento perfetto per lanciare mode o per trasmettere passioni. Un veicolo che ha un ruolo importante è l’auto vediamo quindi i 5 migliori film che sono incentrati su di lei.

5 Film a tema gare auto, i migliori secondo noi

Fare una classifica è impossibile però i film si possono consigliare, per far scoprire mondi fino a quel momento sconosciuti o per far apprezzare epopee del passato che hanno lasciato un ricordo negli spettatori.

Rush

Il primo che merita di essere nominato è Rush film che racconta la storia del mondiale di Formula 1 del 1976 vinto da James Hunt ma che in realtà è la trasposizione della rivalità del pilota inglese con il campione austriaco Niki Lauda, rivalità però presente solo in pista.

Le Mans 66 – La Grande Sfida

Altro film che è una trasposizione di fatti reali è Le Mans 66 il duello tra Ford e Ferrari per la vittoria nella 24 ore di Le Mans. Il film è visto con gli occhi degli americani, narrando quello che Ford ha fatto per portare sul circuito della Sarthe la mitica GT 40.

Veloce come il vento

Film italiano che è la storia del rapporto tra due fratelli, un maschio e una femmina, lui ex pilota in declino e vittima di problemi di droga, lei pilota professionista che fa di tutto per far tornare al volante quello che per lei era è e resta il suo esempio.

E’ un omaggio alla figura di Carlo Capone campione europeo rally nel 1984 che ha avuto problemi di droga e che purtroppo ha dovuto fermare la propria carriera all’apice del successo.

Grand Prix

Film del 1966 il primo ambientato nel mondo della Formula 1 con scene tratte dai gran premi reali di quella stagione, la storia è legata ad un pilota interpretato da James Garner.

Si tratta di una novità per l’epoca e di un film cult per questo genere di trame.

Le Mans

Steve McQueen si cimenta nella gara di Endurance più famosa del mondo, sulla scia di quanto fatto con Grand Prix ma dedicato al mondo dell’Endurance. Anche qui si utilizza il contesto reale per ricavare una storia dove un pilota che punta a vincere questa corsa farà di tutto per riuscirci.

Menzioni extra

Adrenalina Blu – La leggenda di Michel Vaillant

Pellicola francese ispirata al personaggio dei fumetti che ha vinto in ogni campionato ma punta al trionfo nella 24 ore di Le Mans. Vi sono anche scene rallystiche. Una storia piacevole da guardare.

Race for Glory – Audi vs. Lancia

Film di recente produzione che ripercorre il duello tra Lancia ed Audi per la conquista del titolo mondiale rally del 1983.

Scamarcio interpreta il ruolo del direttore della casa torinese Cesare Fiorio.

Senna

Documentario diretto da Asif Khapadia inerente alla vita sportiva e non del pilota brasiliano. Le immagini sono provenienti dagli archivi della famiglia di Ayrton e da quelli della Formula 1.