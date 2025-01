La patente di guida come documento di identità

La patente di guida è riconosciuta come documento di identità in Italia, secondo l’articolo 35 del DPR n. 445. Questo significa che, in molte situazioni, può sostituire altri documenti di riconoscimento, come il passaporto o la carta d’identità. Tuttavia, è importante notare che, sebbene la patente sia equiparata a questi documenti, non è valida per l’espatrio. Questo aspetto è cruciale per chi desidera utilizzare la patente per viaggiare in aereo, sia a livello nazionale che internazionale.

Patente di guida e voli nazionali

Quando si tratta di viaggi aerei all’interno dell’Italia, la situazione si complica. Molte compagnie aeree accettano la patente di guida come documento valido per l’imbarco, ma non tutte. Ad esempio, ITA Airways e Ryanair riconoscono la patente per i voli nazionali, ma ci sono delle eccezioni. Ryanair, ad esempio, avverte che la patente potrebbe non essere accettata per voli verso altre destinazioni. Pertanto, è sempre consigliabile verificare le politiche specifiche della compagnia aerea prima di partire.

Limitazioni e raccomandazioni

Nonostante la patente di guida possa essere utilizzata per viaggi interni, ci sono delle limitazioni. Alcune compagnie aeree, come EasyJet, richiedono un documento d’identità con foto e potrebbero non accettare la patente. Inoltre, durante il check-in online, potrebbe non esserci la possibilità di inserire la patente come documento di viaggio. Per evitare inconvenienti, è consigliabile utilizzare la carta d’identità o il passaporto come documenti principali, riservando la patente come ultima risorsa nel caso in cui gli altri documenti siano scaduti o non disponibili.

Compagnie aeree che accettano la patente di guida

È fondamentale informarsi sulle compagnie aeree che accettano la patente di guida. Oltre a ITA Airways e Ryanair, anche Volotea e Vueling permettono l’uso della patente per i voli nazionali. Tuttavia, per Wizz Air, è necessario effettuare una simulazione tramite il loro strumento Traveldoc per verificare se la patente è accettata. Questa varietà di politiche rende essenziale controllare in anticipo le condizioni di viaggio per evitare sorprese al momento del check-in.