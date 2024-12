Il ritorno di Valtteri Bottas

Dopo dodici anni di carriera in Formula 1, Valtteri Bottas ha deciso di tornare in Mercedes come pilota di riserva per la stagione 2025. Questo ritorno rappresenta un’importante opportunità per il pilota finlandese, che ha vissuto un periodo difficile con la scuderia Sauber, ora in procinto di diventare Audi. Bottas ha dichiarato di essere entusiasta di tornare nella squadra che ha segnato il culmine della sua carriera, dove ha ottenuto dieci vittorie e numerosi riconoscimenti.

Un nuovo inizio dopo Sauber

Il passaggio di Bottas da Sauber a Mercedes segna una nuova fase nella sua carriera. Dopo tre anni con la scuderia svizzera, caratterizzati da poche soddisfazioni, il pilota ha deciso di riunirsi alla squadra di Brackley, dove ha vissuto i momenti più gloriosi della sua carriera. Con l’ingaggio di giovani talenti come Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, Sauber ha intrapreso una nuova direzione, mentre Bottas si prepara a supportare George Russell e Andrea Kimi Antonelli come pilota di riserva.

Le parole di Bottas

In un comunicato ufficiale, Bottas ha espresso la sua gioia per il ritorno in Mercedes: “Sono felice di poter finalmente rispondere alla domanda che mi sono posto nell’ultimo mese. Il mio ritorno nella famiglia Mercedes come terzo pilota per il 2025 è il mio prossimo passo e non potrei essere più contento”. Ha inoltre ringraziato Toto Wolff e il team per averlo accolto nuovamente, sottolineando il suo desiderio di contribuire al successo della squadra.

Un futuro promettente

Valtteri Bottas ha dichiarato di avere ancora molto da dare alla Formula 1 e di essere pronto a utilizzare la sua esperienza per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. “Ho avuto la fortuna di vivere molti momenti incredibili nei 12 anni in cui ho corso in F1. Tornando nel luogo in cui sono stati vissuti tanti di quei momenti, non vedo l’ora di utilizzare tutte le conoscenze che ho acquisito per aiutare la squadra a ottenere risultati e a progredire verso il nostro obiettivo di lottare per il campionato del mondo”. Con queste parole, Bottas si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, pronto a supportare i suoi compagni e a contribuire al successo della Mercedes.