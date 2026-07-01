Vela e musica in riva al mare: i risultati a Viareggio, la festa di Civitanova e il trionfo di Gaeta

Tre eventi sul mare sommergono l'estate: a Viareggio la Classe Star incorona Bonanno e Giorguli, a Civitanova la Bandiera Blu si celebra con il Bombonera beach party e Blind, a Gaeta si chiude il Campionato Italiano Assoluto Vela d'Altura Edison Next con vittorie nette e otto prove disputate

Il litorale italiano ha fatto da palcoscenico a una serie di appuntamenti che hanno miscelato agonismo velico promozione giovanile e intrattenimento estivo. Nei porti e sulle spiagge di Viareggio, Civitanova e Gaeta si sono alternati equipaggi, amministratori e artisti in tre eventi distinti ma connessi dal filo comune del mare.

Campionato di Primavera Classe Star a Viareggio: vittoria e programma stagionale

La Società Velica Viareggina, con il supporto del Club Nautico Versilia e in delega alla Federazione Italiana Vela, ha chiuso l’edizione 2026 del Campionato di Primavera riservato alla Classe Star. Dodici equipaggi si sono misurati in sei prove distribuite su tre domeniche tra aprile e giugno, regatando nelle acque davanti a Viareggio. Al termine delle sei regate, il podio ha visto sul gradino più alto Graziano Bonanno insieme a Giovanni Giorguli a bordo di Ita 8569 Machiavelli, che si sono aggiudicati il titolo di campioni di primavera Star 2026.

Il confronto per il secondo posto è stato serrato: tre equipaggi si sono classificati ex aequo a 11 punti. Hanno ottenuto lo stesso punteggio gli equipaggi composti da Antonio Balderi con Cecilia Pagni/SanteriniMarco Viti con Alessandro Cattaneo e Maurizio Muracchioli con Gianluca Dati. Tra gli obiettivi dichiarati dalla Società Velica Viareggina per il 2026 rimane prioritario il rafforzamento della presenza Under 30 sulla Star con iniziative che includono inviti, agevolazioni e messa a disposizione di imbarcazioni per i giovani equipaggi.

Calendario futuro della Società Velica Viareggina

Il circuito agonistico della SVV prevede un ricco calendario: dopo il Campionato di Primavera, il prossimo impegno per la Classe Star è fissato per domenica 12 luglio con le prime due regate del Campionato d’Autunno seguito dalle manche del 26 luglio e del 6 settembre e dalla conclusione il 20 settembre. Nel corso dell’anno sono inoltre programmati eventi come il Trofeo di Mezza Estate (14 agosto), il Trofeo Bizzosa (3-4 ottobre) e il Campionato d’Inverno (1, 15 e 29 novembre, 13 dicembre).

Bandiera Blu a Civitanova: cerimonia e Bombonera beach party con Blind

La consegna del riconoscimento Bandiera Blu si è trasformata in un weekend di eventi a Civitanova. Sabato 4 luglio è prevista la tradizionale cerimonia istituzionale al Club Vela mentre domenica 5 luglio debutta il Bombonera beach party un evento gratuito sulla spiaggia libera del lungomare nord dalle 17 alle 23 pensato per attrarre soprattutto i più giovani.

Il Comune ha scelto il rapper Blind come ospite principale per dare alla festa un tono fresco e contemporaneo: artista noto al pubblico giovanile per la partecipazione a talent e festival e per i suoi successi in classifica, Blind è stato indicato dall’amministrazione come interprete del linguaggio della Generazione Z. L’assessore al Turismo ha spiegato che l’obiettivo è valorizzare il litorale come luogo di aggregazione e connettere l’asse istituzionale della Bandiera Blu con iniziative di richiamo turistico e sociale. L’ingresso al Bombonera beach party è libero.

Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next a Gaeta: risultati e riconoscimenti

Lo Yacht Club Gaeta E.V.S. ha ospitato il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2026 che ha portato nel Golfo di Gaeta i migliori equipaggi della specialità per quattro giorni di regate. Il campo di regata ha offerto condizioni favorevoli, con vento termico tra i 9 e i 14 nodi, permettendo al Comitato di Regata di completare il programma previsto: otto prove totali, di cui sette tra le boe e una regata costiera.

La manifestazione si è svolta con uno spazio di omaggio all’indimenticato Ing. Raffaele Giarnella, Presidente del Circolo Nautico Caposele, durante il quale la flotta ha osservato un minuto di silenzio e il Comitato ha esposto la bandiera nera in segno di lutto sul battello di regata. In chiusura, il FIV Village ha ospitato la cerimonia di premiazione, dove sono stati assegnati i titoli italiani e i trofei previsti dal regolamento.

Elenco dei campioni italiani assoluti 2026

Tra i vincitori si segnalano: Morgan V (Swan 42) di Nicola De Gemmis per il Gruppo 1 Classe A; To Be (Italia Yachts 11.98) di Stefano Rusconi per il Gruppo 1 Classe B; la classifica Corinthian di Gruppo 1 è stata vinta da Guardamago 3 (Italia Yachts 11.98) con Massimo Romeo Piparo nel Gruppo 2 Classe C e nella sua categoria Corinthian ha primeggiato Chisum (Cape 31) con Andrea Castrucci. Sono stati inoltre attribuiti premi speciali, tra cui il riconoscimento alla maggiore presenza femminile a bordo e i trofei istituzionali come il Trofeo dei Tre Mari e il Trofeo Armatore Timoniere.

Questi tre episodi — la rassegna Star a Viareggio, la festa Bandiera Blu a Civitanova e il Campionato d’altura a Gaeta — evidenziano la vivacità del calendario marittimo italiano, dove sportpromozione giovanile e intrattenimento convivono contribuendo a valorizzare coste, club e comunità locali.