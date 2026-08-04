Vendite auto elettriche luglio 2026: dati e analisi del mercato italiano

A luglio 2026 le vendite di auto elettriche in Italia hanno registrato un calo significativo, con solo 7.368 immatricolazioni. Scopri i dettagli e le classifiche dei modelli più venduti.

Il mercato delle Auto elettriche in Italia ha subito un brusco rallentamento a luglio 2026, con un calo delle vendite che ha evidenziato la dipendenza dagli incentivi statali. Senza il sostegno economico, le immatricolazioni di veicoli a batteria sono scese a 7.368 unità, segnando un crollo rispetto ai mesi precedenti e ai principali mercati europei.

La situazione contrasta con il trend positivo del mercato automobilistico italiano nel suo complesso, che ha registrato un aumento del 3,9% rispetto a luglio 2026. Tuttavia, le auto elettriche hanno perso terreno, con una quota di mercato ridotta al 5,9%. Questo dato è in netto contrasto con paesi come la Francia dove le elettriche hanno raggiunto una quota del 35%.

Classifica dei modelli più venduti a luglio 2026

Tra i modelli più venduti a luglio 2026, la BYD Dolphin Surf si è confermata al primo posto con 572 immatricolazioni, seguita dalla Leapmotor T03 con 517 unità. La BMW iX1 ha completato il podio con 286 vendite. La classifica completa include anche modelli come la Fiat 500 e la Dacia Spring che hanno registrato rispettivamente 246 e 219 immatricolazioni.

La Leapmotor T03 ha mantenuto la leadership nei primi sette mesi del 2026, con un totale di 22.358 immatricolazioni. Questo modello ha beneficiato degli incentivi nel primo semestre, ma il calo di luglio ha evidenziato la difficoltà di mantenere la crescita senza sostegno economico.

Il successo delle ibride plug-in

Mentre le auto elettriche hanno registrato un calo, le ibride plug-in hanno continuato a vendersi bene, raggiungendo una quota di mercato del 10,5% a luglio 2026. Questo incremento di 3 punti percentuali rispetto a luglio 2026 è stato guidato principalmente dal canale del noleggio a lungo termine che ha assorbito il 45% delle immatricolazioni totali di PHEV.

La quota dei veicoli ricaricabili nel mese si è attestata al 16,4%, con le ibride che hanno recuperato 3 punti di quota, salendo al 47,5%. Questo trend ha visto un aumento delle full hybrid al 17,1% e delle mild hybrid al 30,4%. La Fiat panda ha mantenuto la leadership tra i modelli più venduti, seguita da Dacia Sandero e Renault Clio.

Le sfide del mercato elettrico

Il calo delle vendite di auto elettriche a luglio 2026 ha evidenziato le sfide che il mercato italiano deve affrontare. Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae ha sottolineato che “gli italiani vogliono cambiare automobile, spetta alle istituzioni creare condizioni stabili perché possano continuare a farlo”.

La paura di scegliere il modello sbagliato e la mancanza di incentivi hanno contribuito al rallentamento. Tuttavia, il mercato complessivo ha registrato una crescita dell’8,9% nei primi sette mesi del 2026, con un totale di 1.060.175 immatricolazioni. Questo dato suggerisce che, nonostante le difficoltà, il settore automobilistico italiano continua a mostrare segni di ripresa.