Indagine NHTSA su sospensioni Tesla: 1,2 milioni di veicoli coinvolti

L’NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha avviato un’indagine preliminare che coinvolge circa 1,2 milioni di veicoli Tesla tra cui i modelli Model 3 e Model Y. L’indagine è stata aperta a seguito di 156 reclami riguardanti il distacco del front lower lateral link un componente cruciale della sospensione anteriore.

I veicoli interessati sono quelli prodotti tra il 2018 e il 2026 un periodo che copre diverse generazioni di questi modelli elettrici. L’NHTSA sta esaminando se questi guasti possano compromettere il controllo della direzione, rendendo i veicoli indrivabili e necessitando di un rimorchio.

I dettagli dell’indagine

Secondo i documenti dell’indagine, il front lower lateral link si è staccato in diversi veicoli, causando la perdita di controllo della direzione. La maggior parte dei proprietari non ha ricevuto alcun avviso preliminare prima del guasto, anche se alcuni hanno segnalato rumori insoliti prima che il componente si rompesse.

Fortunatamente, l’NHTSA ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti, feriti o decessi legati a questo difetto. Tuttavia, il numero di reclami è significativo per un’indagine preliminare, il che suggerisce che il problema potrebbe essere più diffuso di quanto inizialmente pensato.

I precedenti guasti alle sospensioni

Questa non è la prima volta che Tesla affronta problemi con le sospensioni. Nel 2026 l’azienda ha richiamato circa 2.800 Model 3 a causa di un problema di produzione, mentre nel 2026 ha richiamato 422 Model 3 per guasti simili. Tuttavia, l’NHTSA ha sottolineato che i guasti attualmente sotto indagine vanno oltre l’ambito di questi richiami precedenti e non sembrano essere legati agli stessi problemi di produzione.

L’indagine attuale è solo l’ultima di una serie di scrutini regolatori che Tesla sta affrontando. L’NHTSA ha recentemente chiuso un’indagine di lunga data sui guasti alla direzione dei modelli Model 3 e Model Y risolvendo le domande relative alla perdita di assistenza alla sterzata. Allo stesso tempo, la scrutinio sulle capacità software di Tesla, in particolare le sue funzionalità di guida autonoma, continua a crescere a Washington.

Le prossime fasi dell’indagine

L’indagine preliminare è solo il primo passo nel processo di identificazione dei difetti dell’NHTSA. Se l’Office of Defects Investigation (ODI) trova un difetto correlato alla sicurezza, l’indagine può essere escalata a un’analisi tecnica e, eventualmente, portare a un richiamo ufficiale.

Mentre l’indagine procede, i proprietari dei veicoli interessati dovrebbero monitorare eventuali aggiornamenti. Se l’NHTSA conferma un pericolo per la sicurezza, Tesla potrebbe essere costretta a emettere un richiamo per riparare i veicoli interessati.