Dodge Charger in Europa: design, prestazioni e innovazione

La Dodge Charger torna in Europa con un design che unisce tradizione e innovazione, offrendo sia versioni a benzina che elettriche

La Dodge Charger è un nome che evoca emozioni forti, ricordi di un’epoca in cui le auto muscolose dominavano le strade. Con il suo design robusto e i motori potenti, la Charger ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo. Ora, dopo anni di assenza, la Charger fa ritorno in Europa, pronta a conquistare un nuovo pubblico.

La storia della Dodge Charger inizia nel 1966, con la prima generazione che divenne famosa grazie alla serie televisiva Hazzard. La lunga coupé arancio con la bandiera sudista sul tetto è diventata un simbolo di un’epoca d’oro per i costruttori americani. La prima serie è stata prodotta dal 1966 al 1978, seguita da altre generazioni che hanno mantenuto vivo il mito della Charger.

Il ritorno di un’icona

Il Gruppo Stellantis ha deciso di aprire una nuova era progettuale per la Dodge Charger, mantenendo intatto il DNA della muscle car. La nuova Charger si presenta con proporzioni audaci e un’attitudine da visione americana, lanciandosi nel futuro con un approccio multi-energetico. La vettura è disponibile sia in una classica variante a benzina che in una innovativa versione 100% elettrica.

“Il design della nuova Charger parla di rispetto e reinvenzione”, ha annunciato Fabio Catone, Head of Brand Dodge per l’Europa. “Abbiamo analizzato ciò che ha reso iconica la Charger, la sua presenza, le sue proporzioni, il suo carattere e lo abbiamo tradotto in un’espressione moderna, pura, funzionale e inconfondibilmente Dodge. Si tratta di portare questo spirito nel futuro in un modo che resti rilevante ancora oggi.”

Innovazione e tradizione

La nuova generazione della Dodge Charger si adatta al mercato attuale, mantenendo le proporzioni muscolose e le carreggiate larghe che hanno reso iconica la vettura. Con superfici più semplificate rispetto al passato, la Charger conserva l’impostazione widebody sia nella versione coupé che nella nuova berlina quattro porte. La vettura vanta diverse modalità di guida, tra cui Auto, Sport, Track e Drag, e tre innovazioni assolute: R-Wing, Fratzonic Chambered Exhaust ed eRupt.

L’R-Wing è un elemento aerodinamico unico che aumenta la downforce all’anteriore, spingendo l’aria dalla mascherina al cofano. Questo elemento riprende lo stile estetico della Charger Daytona degli anni ’70. La fascia LED a tutta larghezza reinterpreta lo spirito Dodge, mentre la gamma colori comprende la nuova tinta Purple Haze, disponibile insieme alle livree Bludicrous, Green Machine, Redeye, Sub-Zero, White Knuckle e Diamond Black.

All’interno, la Charger richiama nelle forme la versione del 1968, con elementi all’avanguardia nella plancia. Emergono un head-up display e un doppio schermo, da 16″ per il guidatore e 12,3″ per l’infotainment. La gamma europea della muscle car Dodge include la Charger R/T SIXPACK da 420 CV, la Charger Scat Pack SIXPACK High Output da 550 CV, la Charger Daytona R/T completamente elettrica da 536 CV e la Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica da 670 CV.