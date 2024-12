Un’icona che si rinnova

La Vespa GTS, simbolo di stile e libertà su due ruote, si presenta con un’importante evoluzione per il modello 2025. Con l’introduzione del motore Euro 5+, la cilindrata passa a 310 cc, garantendo prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti. Questo aggiornamento non solo migliora l’efficienza, ma offre anche un’esperienza di guida più coinvolgente e dinamica. La Vespa GTS continua a rappresentare un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, mantenendo intatto il suo fascino senza tempo.

Gamma e prezzi delle nuove versioni

Il listino prezzi per il modello 2025 della Vespa GTS è stato finalmente svelato. La versione base, la Vespa GTS 310, è proposta a 7.199 euro, mentre la GTS 310 Super ha un prezzo di 7.299 euro. Per gli amanti delle performance sportive, la GTS 310 SuperSport è disponibile a 7.499 euro. Tuttavia, per la più tecnologica GTS 310 SuperTech, il prezzo non è ancora stato comunicato, ma si prevede che sarà intorno ai 7.699 euro, in linea con le versioni precedenti.

Attesa per la GTS 310 SuperTech

La Vespa GTS 310 SuperTech, attesa per marzo 2025, promette di essere la versione più avanzata della gamma. Sebbene non siano stati rivelati i dettagli sul prezzo e sulle specifiche, ci si aspetta che questa versione integri tecnologie all’avanguardia, rendendola una scelta ideale per chi cerca il massimo in termini di comfort e prestazioni. La Vespa GTS 310 SuperTech potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella storia di questo iconico scooter, mantenendo viva la tradizione di innovazione che ha caratterizzato il marchio Vespa nel corso degli anni.