Il produttore vietnamita VinFast sta registrando un aumento delle vendite nel 2023. Ciò significa che può sperare in un rapido ritorno in attivo.

VinFast ha fissato un obiettivo di vendita di 50.000 auto elettriche per il 2023, secondo il suo fondatore. Ciò rappresenterebbe circa sette volte di più rispetto alle vendite del 2022 per l’azienda vietnamita. In realtà, VinFast ha venduto 7.400 veicoli elettrici in tutto lo scorso anno.

Se ci riuscirà, il costruttore potrà raggiungere l’obiettivo finanziario di riportare le proprie finanze in attivo. Per il momento, Pham Nhat Vuong sottolinea che l’azienda è ancora in perdita.

VinFast prepara una city car elettrica da meno di 12.000 euro

“Quando il mercato sarà di nuovo robusto e il sentimento generale migliorerà, VinFast riporterà un po’ di gioia finanziaria”, ha detto Vuong alla conferenza annuale dell’azienda. Comprensibilmente, VinFast sta adottando un approccio cauto. Tuttavia, ha assicurato che l’equilibrio finanziario è possibile per il 2024, “se tutto va secondo i piani”.

L’aumento delle vendite di veicoli elettrici, che è fondamentale per il suo piano, dovrebbe aiutare. Ha anche annunciato che due nuovi veicoli si aggiungeranno presto alla gamma del marchio.

Il primo sarà un pick-up elettrico, certamente destinato a competere con Ford, Tesla e Rivian. Il secondo sarà una piccola city car a zero emissioni, con un prezzo di partenza di circa 12.000 euro.

