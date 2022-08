Vinfast VF8: primi dettagli del SUV elettrico vietnamita

La nuova Vinfast VF8 è stata vista su strada senza alcuna mimetizzazione. Ciò significa che il suo lancio è imminente. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Vinfast VF8: non c’è molto da nascondere

Diciamo “quasi” perché il marchio ha avuto cura di nascondere il logo e il nome del modello.

È piuttosto buffo se ci si pensa, dato che la maggior parte degli europei non sa nemmeno che il marchio esiste. Allora perché prendere queste precauzioni? Non importa, l’assenza di vernice di guerra ci permette di scoprire o riscoprire (per alcuni) le sue linee Pininfarina. Questa creatura è lunga 4,75 metri e probabilmente pesa ben oltre 2 tonnellate, anche se questo dato non è stato condiviso.

Tuttavia, il produttore asiatico non nasconde molto al riguardo.

Una rapida occhiata al sito web rivela la maggior parte delle specifiche tecniche della VF8. Sapevamo già che saranno disponibili in vendita due varianti: Eco e Plus. Entrambi sono a trazione integrale, con un motore per asse. Vengono offerte due batterie: una da 82 kWh, l’altra da 87,7 kWh. In entrambi i casi, non è necessario passare ore alla stazione di ricarica per fare il pieno di energia.

Le differenze principali riguardano la potenza o l’equipaggiamento. La versione Eco eroga “solo” 354 CV e 500 Nm di coppia, la versione Plus 408 CV e 620 Nm. La differenza di prestazioni tra i due non è molto grande. La VF8 Eco è già soddisfatta con 5,9 s per passare da 0 a 100 km/h, un punteggio molto buono, e solo 0,4 s in meno rispetto alla VF8 Plus.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, il modello Eco entry-level non è propriamente un entry-level: luci a LED, cerchi da 19 pollici, touchscreen da 15,6 pollici, caricatore wireless, GPS, sedili anteriori riscaldati e ad azionamento elettrico, volante riscaldato e rivestimenti in pelle sintetica sono tutti di serie. Ma il modello Plus va ancora oltre: vera pelle, volante regolabile elettricamente, sedili anteriori e posteriori riscaldati e ventilati, tetto panoramico apribile e portellone posteriore elettrico.

