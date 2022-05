Vinfast VF8 e VF9, tutti i prezzi dei SUV

Finalmente sono stati svelati i prezzi dei SUV Vinfast VF8 e VF9. Questi due SUV elettrici si rivolgono a un pubblico piuttosto abbiente, con prezzi che partono da oltre 50.000 euro. Le caratteristiche dei modelli VF8 e VF9 sono in linea con questo posizionamento.

Innanzitutto, la tecnologia delle batterie: si tratta di pacchi NMC (nichel manganese cobalto), con una densità energetica superiore a quella delle batterie LFP.

Poi ci sono le specifiche tecniche: le VF8 e VF9 sono vendute solo a trazione integrale, con due livelli di potenza di 353 e 408 CV. Per alimentare questa cavalleria, sono disponibili quattro pacchi batteria da 82, 87,7, 92 e 123 kWh! Secondo i dati di omologazione, l’autonomia di quest’ultimo è di 594 km.

La carica massima è di 250 kW presso un punto di ricarica rapida Ionity. Naturalmente, con tali pretese, i prezzi sono di conseguenza elevati, anche se sono molto più bassi rispetto alla concorrenza per servizi equivalenti.

Batterie disponibili solo per il noleggio al momento del lancio

Come sapete, al momento non è previsto l’acquisto completo di Vinfast, che viene lanciato contemporaneamente nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia. I clienti dovranno noleggiare le batterie, come nel caso della Renault Zoe, prima di poterle acquistare.

Questo non avverrà prima del 2024: “A partire dal 2024, i veicoli saranno disponibili con o senza abbonamento alla batteria, anche se il produttore stima che il 50% dei veicoli venduti manterrà l’opzione di abbonamento”, afferma Vinfast.

Al momento del lancio, Vinfast mantiene le cose semplici: è in catalogo un unico programma di noleggio, chiamato “Fixe”, con chilometraggio illimitato. Il prezzo sarà di 120 euro al mese per il VF8 e di 150 euro al mese per il VF9.

La manutenzione e le riparazioni della batteria sono incluse, così come la sostituzione della batteria se la sua capacità scende al di sotto del 70%. Consultando l’elenco delle informazioni tecniche, si può notare che le batterie sono garantite per 10 anni o 200.000 km. Si tratta di una buona prima indicazione dell’acquisto completo quando sarà lanciato. Ma potete aspettarvi prezzi molto più alti, perché i pacchi batteria sono generosi…

Prezzi Vinfast VF8 e VF9

Vinfast commercializzerà i suoi veicoli attraverso la propria rete, che all’inizio è necessariamente embrionale. In questo modo sarà possibile affiancare alle vendite dematerializzate anche punti vendita fisici più “rassicuranti”. Per il momento non si hanno ancora notizie sui SUV elettrici più compatti: VF6 (segmento B) e VF7 (segmento C)…

VF8

Eco 82 kWh (353 CV, 500 Nm): 43.050 euro

Eco 87,7 kWh (353 CV, 500 Nm): 43.350 euro

Plus 82 kWh (408 CV, 620 Nm): 50.900 euro

Plus 87,7 kWh (408 CV, 620 Nm): 51.200 euro

VF9