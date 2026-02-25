Vip Race Garden Monaco: esperienza garden chic con catering e open bar

Goditi il Gran Premio di Monaco in un ambiente garden chic con catering d'eccellenza, open bar e intrattenimento dal vivo; accesso riservato e vista privilegiata sulla prima curva e sul porto

Il Vip Race Garden si trova al terzo piano dell’edificio Panorama a Monaco e regala una delle migliori viste sul via del circuito: curva 1, la salita verso Piazza del Casinò e il porto fanno da scenario a un lounge pensato per chi vuole vivere il Gran Premio con stile ma senza formalismi eccessivi. L’atmosfera richiama la Riviera e le guinguette francesi: arredi vintage, spazi invitanti alla socialità e angoli fotografici studiati per tutta la giornata di gara.

Gastronomia e show cooking

La proposta food è curata da ROC Catering, realtà apprezzata anche dalla guida Gault & Millau, con gli chef Romain Fayas e Jérémy Gaspard a capo del progetto. Le stazioni di cucina dal vivo permettono di vedere i piatti preparati al momento: la formula alterna finger food scenografici a portate più complesse, pensate per soddisfare palati esigenti senza rallentare il ritmo dell’evento. Le postazioni sono disposte per favorire la visibilità e il flusso degli ospiti, e l’interazione con gli chef è parte integrante dell’esperienza.

Menu e servizio

Il menu bilancia proposte veloci — perfette tra una sessione e l’altra in pista — e soluzioni più strutturate per chi preferisce pranzare con calma. L’attenzione è rivolta agli ingredienti selezionati e a una tecnica di presentazione curata: ogni portata punta tanto alla qualità quanto all’effetto scenografico. Il ritmo del servizio è studiato per seguire le pause delle gare, così da coniugare praticità ed esperienza gourmet.

Open bar e selezione bevande

L’open bar offre champagne per tutta la giornata, affiancato da una selezione di bevande pensate per soddisfare gusti diversi. Il personale garantisce erogazioni rapide e attenzione al comfort degli ospiti: il bar è uno dei cuori del format, contribuendo alla sensazione di un vero garden party elegante ma rilassato.

Musica e intrattenimento

La colonna sonora del Vip Race Garden mescola DJ set contemporanei e interventi dal vivo di un sassofonista. Il risultato è un ambiente dinamico che accompagna i momenti clou della manifestazione senza sovrastare le trasmissioni sull’impianto TV della lounge. La musica è calibrata per sostenere l’emozione della giornata e creare continuità tra una sessione e l’altra, mantenendo un equilibrio tra ritmo e convivialità.

Atmosfera e layout

Gli spazi sono pensati per favorire la socialità: aree dedicate alla degustazione, punti d’osservazione per seguire la corsa e zone più riservate per chi cerca privacy o incontri business. L’allestimento combina funzionalità e scenografia, con un’attenzione costante alla qualità del servizio e al comfort complessivo degli ospiti.

Accesso e informazioni pratiche

La terrazza è dotata di schermi televisivi e offre vista diretta sul circuito. Per ragioni di sicurezza, l’accesso è consentito solo ai maggiori di 8 anni. Gli orari seguono il programma ufficiale del weekend: conviene verificare eventuali aggiornamenti prima dell’arrivo. Se membri dello stesso gruppo acquistano accessi separati nella stessa categoria di terrazza, è possibile comunicare il numero d’ordine per provare a ottenere vicinanza nelle assegnazioni; l’organizzazione farà il possibile per sistemare gli ospiti nella stessa area.

A chi si rivolge

Il Vip Race Garden è pensato per chi cerca un’esperienza esclusiva durante il Gran Premio: vista sul circuito, qualità enogastronomica, intrattenimento selezionato e spazi che favoriscono l’interazione. Perfetto sia per gruppi informali che per ospiti corporate, il format punta a coniugare l’aspetto sportivo con momenti di convivialità curati nei minimi dettagli, garantendo continuità dell’esperienza per l’intero periodo di gara.