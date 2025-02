Un nuovo capitolo per Volkswagen

La Volkswagen ID.1 rappresenta un’importante novità nel panorama automobilistico europeo. Con un prezzo previsto di circa 20.000 euro, questa citycar elettrica si propone di rendere la mobilità sostenibile accessibile a un pubblico più ampio. La presentazione ufficiale del modello concept è attesa per il 5 marzo, e già si possono intravedere le linee distintive di un’auto pensata per la vita urbana.

Design e caratteristiche tecniche

La ID.1 sarà costruita sulla piattaforma MEB entry, una versione ottimizzata della piattaforma utilizzata per altri modelli elettrici del marchio, come ID.3 e ID.4. Questa scelta progettuale non solo garantirà una trazione anteriore, ma permetterà anche di aumentare lo spazio nel bagagliaio, un aspetto cruciale per le citycar. Le dimensioni della ID.1 saranno compatte, con una lunghezza di circa 4 metri, rendendola ideale per la guida in città. Il design esterno, pur mantenendo un aspetto moderno e accattivante, si distingue per la mancanza di elementi superflui, puntando su linee pulite e funzionali.

Un futuro sostenibile e competitivo

Il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha descritto la ID.1 come “la Champions League dell’ingegneria automobilistica”, sottolineando l’impegno del marchio nel creare veicoli elettrici di alta qualità e convenienti. Questo modello non solo segna il ritorno di Volkswagen nel segmento A, ma rappresenta anche una risposta alle crescenti esigenze di sostenibilità e accessibilità nel mercato automobilistico. Con l’attenzione rivolta principalmente alle città, la ID.1 si propone di essere una soluzione pratica per gli spostamenti quotidiani, senza compromettere il comfort e la qualità.