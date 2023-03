L’ID. Buzz Cargo è il furgone protagonista di Volkswagen. Basato sulla piattaforma 100% elettrica del gruppo (l’ormai celebre MEB), questo furgone compatto 100% elettrico riprende lo stile del leggendario Combi, in un’interpretazione moderna che non manca di stile.

Più che un vero e proprio modello neo-retrò, l’ID. Buzz riprende la silhouette del suo illustre predecessore, con un frontale arrotondato con un grande logo VW al centro e false prese d’aria nel pannello posteriore. Abbastanza per scatenare un sorriso alla sua vista e molti pollici alzati al suo passaggio, segni innegabili che lo stile, riuscito, non lascia indifferenti.

Questo è tanto più vero quando l’ID. Buzz Cargo viene proposto in una livrea bicolore con paraurti verniciati (optional) e cerchi in lega (anch’essi optional).

Volkswagen ID. Buzz Cargo: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Il fatto che l’ID. Buzz sia stato progettato fin dall’inizio su una piattaforma elettrica, e che non sia un modello elettrificato a posteriori come tutti i suoi concorrenti, fa la differenza. La batteria, perfettamente collocata nel pavimento per conservare il massimo spazio possibile nell’abitacolo e nel vano di carico, ha una capacità di 77 kWh. Ciò significa che l’autonomia massima (standard WLTP) è di 416 chilometri.

Sono disponibili diverse soluzioni di ricarica: il caricabatterie di bordo con una potenza massima di 11 kW (corrente alternata trifase) può essere collegato a una presa domestica, a wallbox o a punti di ricarica pubblici. Con 11 kW, sono necessarie poco più di 7 ore per ricaricare le batterie di ID. Buzz e fino a quaranta ore su una presa domestica.

È inoltre possibile disporre di un caricatore a corrente continua (DC), in grado di gestire cariche rapide ad alta potenza, fino a 170 kW. Secondo Volkswagen, il tempo necessario per passare dal 5 all’80% della batteria è di mezz’ora.

Prestazioni

L’ID. Buzz Cargo è attualmente disponibile in una sola variante (il lancio di una versione estesa è previsto per la fine del 2023) e con un solo motore. Il motore è posizionato sulle ruote posteriori e ha una potenza elevata di 204 CV. La coppia massima di 310 Nm è immediatamente disponibile, come per tutti i veicoli elettrici. Questo rende il veicolo molto piacevole da guidare e molto reattivo nei confronti del conducente.

Nonostante il notevole peso a vuoto di oltre 2.300 chilogrammi, l’accelerazione e la velocità sono convincenti. La velocità massima di 145 km/h (limitata dal costruttore) può essere facilmente raggiunta e mantenuta, mentre, in termini di comfort, le sospensioni smussano le irregolarità della strada, senza generare un rollio significativo.

Il consumo di carburante su strada è stimato tra i 15 e i 16 kWh/100 km, il che nella realtà significa che l’auto può percorrere poco più di 300 km con una sola carica. In città, dove il recupero di energia è più efficiente, è possibile percorrere 400 chilometri con un piede leggero.

