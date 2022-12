La Volkswagen ID.3 sta per accogliere il suo primo restyling. Prima pietra miliare dell’offensiva elettrica del Gruppo Volkswagen, la ID.3 è apparsa sul mercato nell’autunno 2019. La versione restyling, che sarà lanciata nella primavera del 2023, sta iniziando a fare notizia.

Ecco i primi schizzi ufficiali del design.

Non aspettatevi una rivoluzione in termini di estetica, ma piuttosto piccole modifiche, come, ad esempio, i pannelli del quarto posteriore, ora verniciati in tinta con la carrozzeria. Una modifica che visivamente apporta solidità e avvicina la ID.3 alla Golf.

Volkswagen ID.3 restyling: caratteristiche, design e uscita

Nella parte anteriore, il design del paraurti è diventato più aggressivo e il pezzo nero aggiunto al bordo del cofano e del parabrezza per dare l’impressione che quest’ultimo sia più imponente, come quello di una monovolume, è semplicemente scomparso.

In breve, la Volkswagen ID.3 ha perso la sua unicità ed è ora una classica berlina compatta con un cofano lungo come quello di un motore a benzina. Una trasformazione necessaria per competere con i nuovi arrivati sul mercato come la Renault Mégane E-Tech 100% elettrica, un SUV come la Hyundai Kona Electric o la cinese MG4.

Nella Volkswagen ID.3 fase 2, il touch screen ha assunto un formato panoramico molto più accattivante.

Lo schermo ha una diagonale di 12 pollici, l’equivalente di 30,5 centimetri, rispetto agli attuali 10 pollici (25,40 cm). Il sistema multimediale si evolverà su tutta la gamma, come dimostreranno le future Passat e Tiguan a partire dal 2023. L’auto beneficerà di un nuovo software che consente di effettuare aggiornamenti a distanza.

Sarà necessaria la pazienza

Questo non è ancora evidente dalle illustrazioni del design fornite dal marchio, ma secondo il produttore, la qualità della fabbricazione, un capitolo che era davvero perfettibile sull’attuale ID.3 fase 1, è stata notevolmente migliorata. Infine, per soddisfare la “forte” domanda, anche lo storico stabilimento di Wolfsburg sarà chiamato ad assemblare la ID.3 restyling, oltre ai siti produttivi di Dresda e Zwickau.

Il marchio ha appena aperto gli ordini sul mercato tedesco con un prezzo base di 43.995 euro per una ID.3 Life. Ma dovrete avere pazienza prima di ricevere il vostro veicolo, che non arriverà prima del quarto trimestre del 2023.