Volkswagen ha mostrato il prototipo di una ID.7 in occasione del CES di Las Vegas. Volkswagen prevede di lanciare dieci nuovi modelli elettrici entro il 2026. L’ambizione è quella di avere un’offerta connessa in tutti i segmenti. Quindi non si tratterà solo di SUV! La prova è data dalla ID.7, una grande berlina che sarà l’equivalente elettrico della Passat e della Arteon.

La ID.7 sarà presentata nella primavera del 2023, ma Volkswagen si è presentata al CES di Las Vegas con un modello di pre-produzione camuffato. Attraverso questo involucro simile a un codice QR, possiamo intuire la forma degli elementi stilistici, in particolare i fari e le luci. Come per gli altri ID, la silhouette è molto sinuosa.

Volkswagen ID.7: prime caratteristiche e immagini ufficiali

L’ID.7 dovrebbe essere lungo quasi 5 metri.

Per il momento, Volkswagen ha confermato solo le dimensioni del passo: 2,97 metri. Promette molto spazio.

All’interno, la plancia riprende lo stesso schema delle precedenti ID di serie: il layout è semplificato, con un grande schermo touch screen al centro che elimina quasi tutti i comandi fisici. Lo schermo misura 15 pollici, una dimensione simile a quella che si trova in una Tesla Model 3. Ma la Volkswagen mantiene una parvenza di strumentazione rivolta verso il conducente.

La piccola strumentazione è alloggiata nella fascia che integra le bocchette di ventilazione.

Utilizzando la chiave, l’auto riconosce il conducente in arrivo e avvia l’aria condizionata o il riscaldamento, a seconda della stagione, prima ancora che il conducente entri.

L’utilizzo del climatizzatore è stato migliorato: la funzione appare nella parte inferiore dello schermo, senza passare attraverso un sottomenu, e la striscia capacitiva che consente di regolare la temperatura è retroilluminata. Il controllo vocale aiuta ad attivare le funzioni. Ad esempio, dicendo “Pronto ID, ho le mani fredde” si attiva il volante riscaldato.

L’ID.7 è naturalmente basato sulla piattaforma MEB. Volkswagen non è ancora entrata nei dettagli tecnici, ma l’auto dovrebbe utilizzare gli elementi (motori, batterie) della ID.4. Il vantaggio è che, a parità di batteria, l’autonomia è molto più elevata, grazie a una migliore aerodinamica. Inoltre, mentre il SUV promette fino a 530 km, Volkswagen annuncia 700 km per l’ID.7!

L’ID.7 sarà un modello globale, venduto in Europa, Cina e Stati Uniti. La versione per il mercato europeo uscirà dallo stabilimento di Emden (Germania).

