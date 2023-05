Volvo Concept Recharge: caratteristiche, design, interni, tecnologia

Una concept car è spesso l'occasione per un produttore di presentare il futuro del marchio. Ecco le caratteristiche di questa Recharge.

Due anni fa vi abbiamo parlato del concept Recharge di Volvo. Ecco una serie di caratteristiche nel dettaglio.

Volvo Concept Recharge: caratteristiche, design, motori

Volvo e Robin Page, responsabile del design, descrivono la concept Recharge come “un manifesto per il futuro completamente elettrico di Volvo Cars, ma anche un nuovo tipo di veicolo”.

A metà strada tra un SUV e una station wagon, la concept Recharge presenta il nuovo linguaggio stilistico di Volvo, sempre all’insegna del “less is more”. Un mantra fedele all’eredità del design scandinavo. Tutti gli elementi superflui sono stati eliminati. Il risultato è un veicolo dalle linee eleganti e fluide.

A partire dalla griglia del radiatore, che ha una struttura a forma di scudo e incorpora la nuova firma luminosa dei veicoli a emissioni zero del marchio. Come il nuovo SUV 100% elettrico EX90, anche il concept Recharge presenta fari anteriori a forma di martello di Thor.

Osservando questo concept 3/4, si nota un cofano sporgente e una linea del tetto molto filante che si estende verso il posteriore. Si tratta ovviamente di una mossa in direzione dell’aerodinamica. Un fattore estremamente importante per un veicolo a emissioni zero.

La parte posteriore, invece, contrasta con il design complessivo e filante. Qui l’accento è chiaramente posto sulla verticalità, con i caratteristici fari a L del marchio leggermente aggiornati.

Atmosfera zen

Non appena si entra in questo concept scandinavo, dopo aver aperto le porte a due battenti, si viene accolti da un abitacolo spazioso ed estremamente luminoso. Come l’esterno, anche l’interno è ordinato. La plancia è molto orizzontale e sobria, con un piccolo quadro strumenti digitale dietro il volante.

L’unico elemento di rottura in questo look minimalista è un imponente touchscreen centrale da 15 pollici, fisso e verticale.

I materiali utilizzati sono resistenti e naturali. Dimenticate la pelle, non c’è pelle in Volvo. La Volvo Recharge utilizza invece un materiale interno chiamato Nordico. È utilizzato per gli schienali dei sedili, i poggiatesta e parte del volante. Il resto dell’abitacolo è realizzato con lana svedese di provenienza responsabile, trasformata in un tessuto traspirante completamente naturale e privo di additivi.

In termini di spazio interno, il pavimento piatto della Volvo Recharge offre più spazio e una migliore posizione di seduta per tutti gli occupanti. I sedili possono anche essere alzati o abbassati. I sedili possono anche essere ruotati per facilitare l’interazione tra i passeggeri.

Allo stesso tempo, il passo più lungo e le ruote da 23 pollici, posizionate ai quattro angoli del concept, favoriscono la maggiore abitabilità e il generoso spazio a bordo.

