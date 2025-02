Un nuovo capitolo per Volvo

Volvo, storicamente nota per le sue berline, sta per lanciare un modello che promette di ridefinire il concetto di mobilità elettrica. La Volvo ES90 rappresenta un passo significativo verso un futuro sostenibile, mantenendo al contempo l’eleganza e la raffinatezza tipiche del marchio. Con l’aumento della domanda di SUV, la scelta di tornare a una berlina a tre volumi potrebbe sembrare audace, ma in realtà riflette una strategia ben ponderata, soprattutto considerando il mercato cinese, dove questo tipo di vettura continua a riscuotere successo.

Potenza e tecnologia senza precedenti

La Volvo ES90 è stata definita “l’auto più potente mai creata da Volvo”, non tanto per la potenza del motore, quanto per la sua capacità di elaborazione dati. Grazie alla collaborazione con Nvidia, questa berlina elettrica è progettata per essere “definita dal software”, in grado di eseguire fino a 508 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). Questo non solo garantisce prestazioni elevate, ma permette anche aggiornamenti over-the-air che miglioreranno continuamente l’autonomia, la sicurezza e l’efficienza del veicolo anche dopo l’acquisto.

Sicurezza e innovazione

La sicurezza è da sempre un pilastro fondamentale per Volvo, e la ES90 non fa eccezione. Il modello sarà equipaggiato con un sistema di sicurezza avanzato che include 12 sensori a ultrasuoni, otto telecamere, cinque radar e un lidar. Questi dispositivi lavorano insieme per fornire una visione completa dell’ambiente circostante, garantendo una protezione ottimale per i passeggeri e per gli altri utenti della strada. Inoltre, la piattaforma SPA2 su cui è costruita la ES90 è progettata per supportare le tecnologie più recenti, rendendo l’auto non solo sicura, ma anche all’avanguardia.

Specifiche e prestazioni attese

Sebbene le specifiche tecniche complete non siano ancora state rivelate, alcune informazioni trapelate indicano che la ES90 potrebbe avere un peso variabile tra 2.500 kg e 2.600 kg, a seconda della configurazione scelta. La berlina dovrebbe essere dotata di una batteria da 111 kWh, con un’autonomia stimata di circa 600 km secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC. Questi dati, se confermati, posizionerebbero la ES90 come una delle berline elettriche più competitive sul mercato.

Un futuro elettrico per Volvo

Con l’obiettivo di diventare un marchio esclusivamente elettrico, Volvo sta preparando il terreno per la sostituzione della sua attuale S90 a benzina con la nuova ES90. Anche se la disponibilità globale non è ancora confermata, la casa svedese ha assicurato che la berlina elettrica sarà venduta anche al di fuori della Cina. Questo segna un’importante evoluzione per il marchio, che si sta adattando alle nuove esigenze del mercato e alle aspettative dei consumatori.