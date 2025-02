Introduzione alla Volvo EX30 Cross Country

La Volvo EX30 Cross Country rappresenta un passo avanti significativo nel panorama dei SUV elettrici. Questo modello, lanciato recentemente, è progettato per coloro che cercano un veicolo versatile, capace di affrontare sia le strade urbane che i percorsi più impegnativi. Con un prezzo di partenza di 54.400 euro, la EX30 Cross Country si distingue per il suo design robusto e le sue caratteristiche tecniche avanzate.

Design e caratteristiche esterne

Esteticamente, la Volvo EX30 Cross Country si presenta con un look audace e avventuroso. Rispetto alla versione standard, questo modello offre una serie di accessori che ne esaltano le capacità off-road. Tra le novità, troviamo ruote più grandi, scudi paracolpi anteriori e posteriori, e archi passaruota allargati. La griglia frontale, chiusa per via della natura elettrica del veicolo, è decorata con un’opera d’arte che rappresenta la topografia della catena montuosa Kebnekaise, un omaggio alla bellezza naturale della Svezia.

Interni e tecnologia

All’interno, la Volvo EX30 Cross Country non delude le aspettative. Gli interni sono dotati delle più recenti tecnologie, inclusi sistemi di infotainment avanzati firmati Google. Il design degli interni è pensato per massimizzare la praticità, con numerosi vani portaoggetti e un tunnel centrale versatile che può essere utilizzato come portabicchieri. La qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli rendono l’abitacolo un luogo confortevole per ogni viaggio.

Prestazioni e motorizzazione

Dal punto di vista meccanico, la EX30 Cross Country è equipaggiata con un powertrain a doppio motore che offre una potenza di 428 CV e una coppia di 543 Nm. La batteria da 69 kWh consente un’autonomia adeguata per affrontare anche i percorsi più impegnativi. Grazie a un assetto leggermente rialzato, il veicolo offre una maggiore luce a terra, migliorando le sue capacità in fuoristrada. Questo SUV è progettato per garantire prestazioni ottimali su terreni sterrati e innevati, rendendolo ideale per gli amanti dell’avventura.

Accessori e personalizzazione

La Volvo EX30 Cross Country offre un ampio catalogo di accessori post-vendita, permettendo ai clienti di personalizzare il proprio veicolo secondo le proprie esigenze. Tra le opzioni disponibili, il pacchetto Cross Country Experience include un portapacchi con cesta sul tetto, barre portatutto e un kit di ruote all-terrain da 18 pollici. Queste aggiunte non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma ne ampliano anche le capacità pratiche per le escursioni.