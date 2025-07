Volvo EX30 è un suv elettrico che sin dal debutto è stato capace di catturare l’attenzione per lo stile audace e l’attenzione ai dettagli tipica della casa svedese, questa attenzione è stata ulteriormente affinata nella versione speciale Cross Country che strizza l’occhio al mondo offroad, come sempre puntando sulle emissioni zero.

Questa Volvo ha un dose “eccessiva” di potenza

Per il segmento dei piccoli crossover a trazione elettrica si è abituati a parlare di cavalleria di buon livello ma non eccessive, qui si differenzia la EX30 Cross Country che adotta il bimotore della Twin Motor Performance Ultra.

I due motori garantiscono una potenza di 428 cavalli che portano questo crossover ad andare davvero forte. La Cross Country si distingue per la verniciatura nero opaco per lo scudo anteriore e per la banda di collegamento dei fari posteriori dove capeggia il logo Volvo in argento.

L’altezza da terra è aumentata di 2,5 cm e le gomme hanno misura 235/50 19 che assorbono meglio le asperita del terreno rispetto alla controparte stradale classica.

Internamente non cambia rispetto alla EX30 normale con un abitacolo minimalista e pochi tasti fisici, i sedili sono comodi se non si è alti in particolare quelli posteriori. Un punto debole l’abitabilità che non offre molto spazio per le ginocchia, portando i passeggeri dietro ad essere particolarmente scomodi nei lunghi tragitti.

Auto tanto efficiente quanto cara

Sul fronte dell’efficienza la nuova EX30 Cross Country è davvero un riferimento, l’autonomia è di 436 chilometri nel ciclo WLTP che tradotto nel mondo reale porta ad avere almeno 350 km di percorrenza se si guida moderatamente.

Il problema grande è il prezzo che è di 54.400 euro ma l’auto è ben accessoriata, dispone di guida semiautonoma, telecamere a 360° e tetto panoramico. Sono invece optional i vetri posteriori oscurati, disponibili al prezzo di 400 euro.

Si può già ordinare presso la rete ufficiale Volvo sul territorio italiano.