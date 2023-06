La nuova Volvo EX30 è piuttosto interessante e finalmente possiamo svelarvi nuovi dettagli sui suoi interni e sulla tecnologia a bordo.

Volvo EX30: esterni, interni e tecnologia del mini SUV elettrico scandinavo

Design complessivo

Cominciamo dagli esterni. Come promemoria, la Volvo EX30 fa parte del nuovo corso estetico del costruttore scandinavo, che abbiamo scoperto con la Volvo EX90. Design elegante, sbalzi corti, carrozzeria scavata qua e là per aggiungere muscoli… C’è tutto.

Tuttavia, la EX30 è (fortunatamente) più urbana del suo predecessore, con una silhouette leggermente più affilata. Dal vivo, fa comunque la sua figura con i suoi 4,23 metri di lunghezza e 1,83 metri di larghezza. Il cofano appare più arrotondato rispetto alle prime immagini. Nella parte posteriore, un inserto “EX30” segna la congiunzione tra il tetto bicolore e il montante C.

Detto tra noi, questo dà un po’ l’idea della Renault Captur E-Tech, non credete? In ogni caso, non c’è dubbio che si tratti di un modello urbano.

Apprezziamo quindi l’aspetto generale di questa Volvo EX30, piuttosto minimalista e privo di fronzoli. I fari con il martello di Thor, il logo Iron Mark sul frontale, la scritta Volvo sul bagagliaio… È moderno, perfettamente al passo con i tempi. Un po’ meno moderna è invece l’integrazione delle maniglie esterne, che si distinguono dal resto del veicolo. È molto lontano dalle belle maniglie a filo della grande EX90.

Quindi, sì, l’EX30 è più accessibile, ma non dimentichiamo che ha ancora ambizioni premium. Aspettiamo di vedere se i modelli finali di produzione rimarranno identici o se saranno migliorati sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il resto, il SUV 100% elettrico si presenta pulito e ordinato.

Una menzione speciale va fatta per gli specchietti retrovisori senza contorno. Certo, sono piuttosto esposti, ma molto eleganti con il loro indicatore che segnala l’arrivo di un ciclista (ad esempio) prima di aprire la portiera.

Interni

Con le sue dimensioni e la sua livrea blu/nera, la EX30 ricorda una versione urbana realistica della Volvo Recharge Concept. La Volvo EX30 vi accoglie in un abitacolo piuttosto rilassante. Il tetto panoramico contribuisce a rendere l’abitacolo luminoso e piacevole. I sedili anteriori sono comodi, con il giusto sostegno laterale. Volvo ha semplificato la plancia, con un unico schermo centrale da 12,3 pollici in formato verticale.

Se non fosse per i comandi al volante e i pochi elementi in rilievo, sembrerebbe una Tesla minimalista! Una menzione speciale merita la console centrale, con i suoi doppi portabicchieri che possono essere convertiti in spazio di archiviazione.

I comandi della chiusura centralizzata e dei finestrini elettrici sono raggruppati al centro. Tuttavia, per controllare i finestrini posteriori, bisogna premere il comando “REAR” sensibile al tocco, in stile Volkswagen ID.4… Per il resto, apprezziamo la fluidità dello schermo principale (processore dell’EX90) e l’illuminazione ambientale.

