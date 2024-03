Volvo P1800 Cyan GT: prezzo, motore e interni

Volvo P1800 Cyan GT, la mitica coupé scandinava si rifà il look al 21esimo secolo e regala emozioni old school.

La Volvo P1800 è stata una coupé degli anni 60 e 70 prodotta dalla casa svedese e molto apprezzata dagli appassionati delle GT dato che aveva un ottimo motore e comfort a bordo. L’azienda Cyan l’ha portata ai tempi odierni offrendole prestazioni mai viste prima.

Volvo P1800 Cyan GT: motore e interni

La Volvo P1800 Cyan GT riprende in chiave svedese quanto visto già con le Porsche 911 griffate Singer e con le Alfa Romeo preparate da Alfaholics. Il restomod quindi viene elevato ad arte e quella che ci si trova di fronte ha solo la scocca di una P1800 (in realtà neanche quella visto che è in carbonio).

Il motore adottato per questa Volvo è un 2.0 4 cilindri turbocompresso capace di erogare una potenza di 420 cavalli a 7.000 giri/minuto e 455 Nm di coppia massima a 6.000 giri/minuto. Considerato che è un motore turbo compresso i dati sono ottimi.

La trazione è posteriore ed il cambio è a 5 marce. Il peso a secco è di 990 chili il che la rendono molto leggera in abbinamento alla trazione posteriore il divertimento è assicurato.

Gli interni presentano un volante sportivo a tre razze e sedili a guscio in pieno stile dell’epoca, quindi bassi e con non molto supporto lombare, per quello vi sono le cinture da corsa che lo rendono ancorato all’auto.

Il prezzo

Il prezzo della Volvo P1800 Cyan GT è di base poco superiore ai 700.00 mila euro a cui vanno aggiunte le personalizzazioni. Per un esemplare full optional non bastano 800.000 euro.

Un cifra perfettamente adatta all’auto ed alle sue dotazioni rivolte alla pista, seppur si tratti di una versione omologata per la strada.

Chissà che Cyan non delizi il pubblico con altre restomod basate su vecchi modelli Volvo.