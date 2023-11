Volvo EX90 2024: il maxi SUV da famiglia interamente elettrico

Volvo ha mostrato le prime immagini del suv elettrico di maxi dimensioni EX90, la vettura si può già acquistare sia online che nelle concessionarie del marchio svedese presenti sul territorio. In questo articolo scopriamo i principali dettagli, come il prezzo, gli interni e l’ autonomia.

LEGGI ANCHE: Honda Civic Type R – prezzo, cavalli, scheda tecnica

Volvo EX90: autonomia e interni

Volvo EX90 è il primo maxi suv interamente elettrico prodotto dal marchio che è già da diversi anni improntato alla produzione di veicoli a zero emissioni.

Uno dei maggiori problemi per i veicoli elettrici è stato l’autonomia, con il passare degli anni le case hanno migliorato questo aspetto, consentendo ai nuovi modelli di avere percorrenze maggiori, non facendo preoccupare gli automobilisti una volta in marcia.

Volvo attenta anche a questo aspetto ha studiato delle batterie in grado di garantire a EX90 un’autonomia di 600 km con una ricarica completa. Davvero un valore positivo che permette di caricare poche volte l’auto durante un viaggio.

Gli interni della EX90 godono di un’illuminazione naturale offerta dalla tecnologia a LED che somiglia molto all’effetto della luce solare che si riflette nell’abitacolo.

A livello di tecnologia oltre ad un sistema touchscreen di grandi dimensioni posto verticalmente, molto simile allo smart cockpit presente su Tesla. Restando su questo tema EX90 presenta anche altoparlanti all’interno dei poggiatesta, per offrire un’esperienza a bordo davvero di livello premium.

Le finiture sono di classe con pelle derivata dal riutilizzo di materiali riciclati e decorazioni in vero legno.

LEGGI ANCHE: Zeekr X – prezzo, dimensioni, autonomia e interni

Il prezzo

Volvo EX90 è già disponibile per l’acquisto nel mercato italiano con un prezzo di partenza pari a 85.250€ per la versione Core. Si passa poi agli 89.700€ della Plus per poi chiudere il listino con i 102.200€ della Ultra.

Un prezzo elevato ma che è decisamente in linea con la scelta di mercato fatta dal marchio svedese, che ora si dedica alla produzione di vetture Premium.