Introduzione al confronto tra Volvo XC90 e EX90

Nel panorama automobilistico attuale, la transizione verso l’elettrificazione è un tema centrale. Volvo, storicamente nota per la sua attenzione alla sicurezza e al comfort, ha recentemente ampliato la sua offerta con due modelli distintivi: la XC90 Plug-in Hybrid e la nuova EX90 completamente elettrica. Questo articolo si propone di analizzare le principali differenze e similitudini tra questi due SUV, aiutando i lettori a scegliere il modello più adatto alle loro esigenze.

Design e dimensioni: un’evoluzione stilistica

La Volvo XC90 2025 presenta un design rinnovato, con una parte anteriore ridisegnata che include fari più sottili e una griglia moderna. Con una lunghezza di 4,95 metri e un passo di 2,98 metri, offre un aspetto robusto e contemporaneo. D’altra parte, la Volvo EX90, più lunga (5,03 metri) e con un passo di 3,00 metri, adotta un approccio minimalista, con una griglia chiusa e maniglie a filo per migliorare l’aerodinamica. Entrambi i modelli mantengono la caratteristica firma luminosa a “Martello di Thor”, ma l’EX90 si distingue per un design più elegante e futuristico.

Interni e tecnologia: lusso e innovazione

Entrambi i modelli offrono interni lussuosi e tecnologicamente avanzati. La XC90 è dotata di un display centrale da 11,2 pollici con Google Automotive, mentre l’EX90 vanta un display più grande da 14,5 pollici, che centralizza tutte le funzioni del veicolo. La XC90 offre configurazioni a cinque, sei o sette posti, con sedili riscaldati e ventilati. Al contrario, l’EX90 si concentra su un’esperienza personalizzabile, con un sistema audio avanzato e un’illuminazione ambientale sofisticata. Entrambi i modelli garantiscono un comfort di alto livello, ma l’EX90 si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva e le opzioni di personalizzazione.

Prestazioni e motorizzazioni: ibrido contro elettrico

La XC90 T8 Plug-in Hybrid offre una potenza combinata di 455 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e un’autonomia elettrica di circa 70 km. I consumi sono eccezionali, con meno di 4 l/100 km in modalità ibrida. D’altro canto, l’EX90 Twin Motor Performance, con una potenza di 510 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e promette un’autonomia fino a 600 km con una singola carica. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti, rendendo l’EX90 una scelta interessante per chi cerca prestazioni elevate e un’esperienza di guida completamente elettrica.

Sicurezza e assistenza alla guida: un passo avanti

Entrambi i modelli sono equipaggiati con una suite completa di sistemi di assistenza alla guida. Tuttavia, l’EX90 si distingue per l’inclusione della tecnologia LiDAR, che offre una rilevazione a lungo raggio e monitoraggio dell’attenzione del conducente. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la guida autonoma e la sicurezza attiva. La XC90, pur essendo ben equipaggiata, non offre la stessa avanzata tecnologia di rilevamento, ma rimane una scelta sicura e affidabile.

Conclusioni: quale SUV scegliere?

La scelta tra Volvo XC90 e EX90 dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze di mobilità. Se si cerca un SUV ibrido con prestazioni elevate e una certa familiarità con il motore a combustione, la XC90 è un’ottima opzione. Tuttavia, per chi desidera abbracciare il futuro dell’elettrificazione e beneficiare di tecnologie avanzate, l’EX90 rappresenta una scelta più innovativa. Entrambi i modelli incarnano i valori fondamentali di Volvo: sicurezza, comfort e prestazioni, ma si rivolgono a segmenti di mercato diversi, rendendo la decisione una questione di carattere e preferenze personali.