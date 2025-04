Un passo avanti nell’intelligenza artificiale

Xpeng ha svelato al Salone di Shanghai 2025 una delle sue innovazioni più avanzate: il World Foundation Model, un cervello artificiale progettato per guidare veicoli, robot e persino auto volanti. Questo modello rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia dell’intelligenza artificiale, combinando visione, linguaggio e azione per creare un sistema autonomo capace di apprendere e adattarsi in tempo reale.

Caratteristiche del World Foundation Model

Il World Foundation Model di Xpeng è dotato di ben 72 miliardi di parametri, rendendolo oltre 35 volte più potente rispetto ai modelli precedenti. Questa enorme capacità di elaborazione consente al sistema di gestire situazioni complesse e di prendere decisioni rapide e precise. Grazie a un supercomputer che esegue 10 quintilioni di operazioni al secondo, il cervello artificiale è in grado di analizzare dati provenienti da telecamere e sensori LiDAR, interpretando comandi vocali e generando traiettorie di guida.

Apprendimento autonomo e sicurezza

Una delle caratteristiche più innovative del World Foundation Model è la sua capacità di auto-regolarsi. Durante la guida, se il sistema incontra una situazione mai vista prima, come un ostacolo imprevisto o una strada stretta, è in grado di modificare i suoi parametri operativi per adattarsi e reagire in modo ottimale. Questo approccio simula l’apprendimento di un pilota umano, migliorando costantemente la sicurezza e la fluidità della guida senza necessità di intervento umano.

Novità al Salone di Shanghai 2025

Oltre al World Foundation Model, Xpeng ha presentato anche la berlina P7+ in versione Super Long Range, dotata di una batteria 5C per ricariche ultraveloce. Inoltre, l’aggiornato MPV X9 offre sedili “zero gravity” e una guida autonoma di livello avanzato. Queste innovazioni dimostrano l’impegno di Xpeng nel portare la tecnologia automobilistica a nuovi livelli, con un occhio attento alla sostenibilità e all’efficienza energetica.