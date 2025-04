Un tributo alla tradizione delle corse

La Yamaha Ténéré 700 Yamalube si presenta come una vera e propria celebrazione della tradizione delle corse endurance, ispirandosi alla leggendaria R1 del team YART, che ha recentemente partecipato alla 8 Ore di Suzuka del 2024. Questo modello non è solo un semplice veicolo, ma un pezzo di storia che unisce il mondo delle moto da strada con quello delle competizioni. La livrea, caratterizzata da una verniciatura perlata glitterata nei colori nero, bianco e blu, non solo cattura l’attenzione, ma riflette anche la luce in modo spettacolare, rendendo la moto un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati.

Componenti di alta qualità per prestazioni superiori

Oltre all’estetica accattivante, la Ténéré 700 Yamalube è equipaggiata con una serie di componenti di alta qualità che ne migliorano le prestazioni. Tra questi spicca il silenziatore Akrapovic, realizzato in fibra di carbonio, che non solo contribuisce a un suono più sportivo, ma anche a una riduzione del peso complessivo della moto. La sella Rally e le pedane GYTR offrono un comfort e una stabilità superiori, rendendo la guida più piacevole sia su strada che in fuoristrada. Inoltre, il parafango alto e i cerchi neri, simili a quelli utilizzati nella Dakar, conferiscono alla moto un aspetto robusto e pronto per l’avventura.

Un’opportunità imperdibile per gli appassionati

Il prezzo della Yamaha Ténéré 700 Yamalube è fissato a 16.232 euro, ma c’è di più: questa moto è in palio in un concorso esclusivo organizzato da Yamaha France. Tuttavia, per partecipare, è necessario acquistare lattine di olio presso le concessionarie Yamaha in Francia. Questo rende l’iniziativa ancora più interessante per i fan del marchio, che hanno l’opportunità di vincere un modello così speciale. È un’occasione unica per possedere un pezzo di storia delle corse, unendo passione e prestazioni in un’unica moto.