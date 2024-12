Il Zeekr 7X si presenta come un SUV elettrico innovativo, progettato per le famiglie e dotato di tecnologie avanzate.

Un SUV elettrico per il mercato europeo

Il Zeekr 7X rappresenta un’importante novità nel panorama automobilistico europeo, un crossover elettrico pensato per le famiglie moderne. Questo veicolo, progettato secondo il concetto di Software Defined Vehicles (SDV), integra tutte le componenti elettriche in un unico sistema operativo centrale, che può essere aggiornato costantemente. La commercializzazione inizierà nei Paesi Bassi, in Svezia e Norvegia, con consegne previste per l’estate del 2025. Si prevede che il modello possa arrivare anche in Italia, ampliando così la sua portata sul mercato europeo.

Design elegante e funzionale

Il design del Zeekr 7X è stato sviluppato presso il nuovo centro di design globale a Goteborg, in Svezia. Le linee esterne sono caratterizzate da un aspetto pulito e affusolato, con un frontale aerodinamico che presenta un paraurti levigato e fari Matrix LED sottili. Anche il posteriore del veicolo è stato progettato con attenzione ai dettagli, presentando un fanale orizzontale che attraversa il portellone. Con dimensioni che si allineano al segmento D, il SUV misura 4.787 mm in lunghezza e 1.650 mm in altezza, mentre il passo di 2.900 mm è tipico delle auto elettriche, garantendo stabilità e comfort durante la guida.

Interni spaziosi e tecnologia all’avanguardia

All’interno, il Zeekr 7X offre un ampio spazio, grazie alle sue dimensioni generose. I materiali utilizzati per i rivestimenti sono di alta qualità e la tecnologia di bordo è all’avanguardia. I sedili anteriori, ad esempio, possono essere riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio nella versione Performance AWD. La plancia è equipaggiata con un infotainment di ultima generazione, caratterizzato da un display HD ultra-sottile da 16 pollici, gestito da un potente processore Qualcomm 8295 Snapdragon, il più avanzato mai utilizzato da Zeekr. Inoltre, è disponibile un head-up display da 36,2 pollici per una maggiore comodità durante la guida.

Prestazioni e autonomia

Il Zeekr 7X sarà disponibile in due versioni durante la fase iniziale di commercializzazione: la Premium a trazione posteriore, con un motore da 310 kW (421 CV) e un’autonomia di 480 km (WLTP), e la Performance a trazione integrale, con due motori per un totale di 470 kW (639 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. In futuro, è prevista anche una versione Long Range (RWD) con un’autonomia estesa fino a 615 km (WLTP). Per quanto riguarda la ricarica, il Zeekr 7X supporta una potenza di ricarica fino a 480 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 13 minuti con le colonnine da 360 kW.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di partenza per il Zeekr 7X è di 52.990 euro nei Paesi Bassi, 579.000 SEK in Svezia e 539.900 NOK in Norvegia per la versione Premium RWD. Tuttavia, i prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati definiti. Con l’arrivo di questo SUV elettrico, Zeekr punta a conquistare il cuore delle famiglie europee, offrendo un veicolo che unisce design, tecnologia e prestazioni elevate.