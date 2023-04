Suzuki è sempre stata all’avanguardia nel settore delle roadster, a partire dalla Bandit, e ora rilancia il segmento con la nuova GSX-8S. La star delle roadster degli anni ’90 era la Suzuki Bandit 600. Il suo blocco motore aria-olio, derivato dalle moto sportive GSX-R, garantiva potenza (78 CV) e affidabilità.

Nel 2005 passò al raffreddamento a liquido e sviluppò 85 CV. Allo stesso tempo, una GSR 600 più dinamica arrivò a metterla in ombra con i suoi 98 CV. Questa moto impudente è stata sostituita nel 2011 dalla GSR 750 da 106 CV, un’avversaria tardiva della stella del segmento, la Kawasaki Z 750/800, prodotta fino al 2021 con il nome GSX-S.

Da allora, le roadster medie alla moda hanno abbandonato i quattro cilindri a favore di frizzanti bicilindrici paralleli, guidati dalla Yamaha MT07. Per il suo grande ritorno, Suzuki sta finalmente lanciando la sua nuova streetfighter leggera con la GSX-8S. E la nuova moto dovrà rapidamente affermarsi come leader o come inseguitrice, in cima o in fondo alla catena alimentare.

Perché, per caso, un’altra moto sta facendo scalpore: dal momento del suo collaudo, la Honda CB750 Hornet ha ben ventilato il segmento.

Suzuki GSX-8S: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Audace, grintosa, dinamica, la GSX-8S non lascia indifferenti. Il suo aspetto da predatore, soprattutto in nero, mette già in guardia la folla in fermento. Come un motociraptor o un chirottero meccanico (mano “chiro” e ala “pterus”, il nome scientifico del pipistrello), la bestia è affamata di parassiti pungenti. La Suz’ declina con giudizio l’estetica innovativa dei suoi predecessori GSX-S 1000. In particolare, il faro anteriore con doppi elementi sovrapposti che formano una firma luminosa specifica.

Sviluppati da Koito, questi elementi utilizzano LED monofocali la cui luce passa in linea retta attraverso spesse lenti esterne. La loro superficie interna convessa incanala il flusso luminoso. L’insieme è completato da due supporti angolari e aerodinamici che ospitano, come occhi sottili, due linee di luci.

Questa testa compatta sembra incastonata nelle forti spalle create dalle lunghe bombature architettoniche profilate. Come ali, questi elementi circondano il frontale e allungano le linee della roadster verso un serbatoio in acciaio da 14 litri. La sella del pilota poggia su questo serbatoio con le sue pronunciate rientranze.

Essendo una roadster sportiva, il sedile è sovrastato da quello compatto del passeggero. Naturalmente, non ci sono maniglie… Da notare la luce posteriore, deportata sul lungo parafango.

Prestazioni

Dalla punta del bagagliaio il cambio aggiunge le marce, mentre lo scarico ringhia con un vigore più sostenuto e un bel bordo metallico. Ma ancora una volta, c’è una certa linearità nel passo del bicilindrico Suzuki. Oltre i 4.000 giri/min, il motore è pieno di potenza e trascina la macchina senza alcuna debolezza. Ma non c’è l’appariscenza, né l’audacia che ci si aspetterebbe quando ci si avvicina agli alti regimi.

All’apice della sua curva di potenza, il blocco sembra giocare un po’ troppo la mano per portare l’equipaggio oltre i 200 km/h senza troppa fretta. Naturalmente, il costruttore ha avvertito che la roadster non è tanto un velocista quanto un mezzo di trasporto. Ma con un look del genere e una cilindrata rispettabile, ci si aspetta più brio da un motore alto con doppio albero a camme.

