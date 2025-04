Design e caratteristiche della Zontes ZT125-C2

La Zontes ZT125-C2 rappresenta una nuova proposta nel mercato delle moto cruiser, combinando un design moderno con una dotazione tecnologica all’avanguardia. Con un prezzo di partenza di 2.990 euro, questa moto è accessibile a un ampio pubblico, inclusi i neopatentati che possono guidarla con la patente B o A1 a partire dai sedici anni. La ZT125-C2 è già disponibile presso una rete di concessionari multimarca in Italia.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante della Zontes ZT125-C2 è un motore monocilindrico da 124,7 cc, capace di erogare 14,7 CV a 9.000 giri/min e una coppia di 13 Nm a 7.000 giri/min. Questo motore, raffreddato a liquido, offre prestazioni brillanti per la categoria, rendendo la moto adatta sia per l’uso urbano che per brevi viaggi extraurbani. Il telaio a doppia culla aperta in tubi di acciaio garantisce robustezza e stabilità, mentre il forcellone a doppio braccio contribuisce a un’ottima maneggevolezza.

Dotazione e tecnologia

La Zontes ZT125-C2 si distingue per la sua dotazione di serie, che include un ABS Bosch a doppio canale e una strumentazione TFT a colori. Quest’ultima offre connettività Bluetooth, navigazione cartografica e una veste grafica personalizzabile, rendendo l’esperienza di guida ancora più interattiva. Inoltre, la moto è equipaggiata con sensori di pressione, avviamento keyless e doppie porte USB, una caratteristica molto apprezzata dai motociclisti moderni. I fari a LED e gli specchietti bar-end completano un pacchetto che unisce sicurezza e stile.

Comfort e maneggevolezza

Con una sella alta 700 mm da terra e un peso in ordine di marcia di 153 kg, la Zontes ZT125-C2 è progettata per offrire un comfort ottimale anche durante lunghe percorrenze. I cerchi in alluminio da 16 pollici montano gomme CST di misura 120/80 e 140/70, garantendo una buona aderenza su diverse superfici. La forcella tradizionale con soffietti e i due ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico delle molle permettono di adattare la moto alle preferenze del pilota, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.