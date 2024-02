La difficoltà principale per chi guida auto alimentate con gas è proprio quella di trovare i distributori per poter rifornire, soprattutto quelli relativi al metano.

Le 5 migliori app per trovare distributori metano e gpl

Vediamo cinque applicazioni che sono in grado di aiutare all’evenienza, la ricerca di distributori attrezzato all’erogazione di gas.

Applicazione di Landi Renzo

E’ sviluppata in modo che il GPS dell’iPhone rileva la posizione del veicolo, indicando i distributori di Metano e GPL a breve distanza. Per ogni distributore verranno indicati gli orari di apertura ed il prezzo medio del carburante. Un pallino verde indica un distributore con il prezzo del carburante inferiore alla media calcolata nel raggio di 25 km, mentre il pallino rosso indica un distributore con il prezzo del carburante superiore alla media calcolata nel raggio di 25 km.

Ecomotori

E’ un’applicazione che illustra una cartina geografica indicanti i distributori di gas. Selezionando direttamente l’icona dalla schermata, si accede alle informazioni relative a quel distributore.

IMetano

Si basa su un funzionamento piuttosto semplice ma completo, infatti, una volta aperta la app, viene visualizzata la mappa e, in base alla direzione che si deve prendere, si può cercare la stazione di rifornimento più vicina o più comoda. Inoltre, è possibile segnalare l’apertura di nuove stazioni indicando anche il prezzo alla pompa. Nella scheda relativa ad ogni esercente è poi possibile conoscere l’indirizzo, gli orari, il prezzo al kg ed anche chiedere alla app di guidarci fino a destinazione.

Metano 2.0

Mostra l’elenco dei distributori di metano più vicini alla posizione attuale rilevata, poi ci consente di ricercare specifiche stazioni ed anche di visualizzarle sulla mappa. Anche in questo caso è possibile accedere alla scheda dell’esercente, consultare gli orari, trovare il numero di telefono o farci guidare dal GPS fino alla pompa.

PB Metano

E’ un’applicazione per Android pensata specificatamente per la ricerca dei quasi mille distributori di gas metano presenti in Italia. Funziona anche senza connessione, almeno per le informazioni principali, e le distanze cono calcolate in linea d’aria e quindi non verosimili. Attivando la connessione invece si può verificare la distanza esatta con un applicazione di navigazione.