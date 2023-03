Le auto a metano possono circolare nelle Ztl? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Le auto a metano possono circolare nelle Ztl?

Non esiste un vero e proprio divieto. Tuttavia, dipende dal comune e dalle suddette zone. Vi consigliamo di informarvi chiedendo agli uffici del Comune.

Dove fare la revisione delle bombole per l’auto a metano?

La revisione delle bombole non può essere fatta in qualsiasi autofficina, in quanto è necessario che venga effettuata da centri competenti. Tra questi rientrano i centri di collaudo GFBM, gestiti da Eni Spa.

La sigla sta per Gestione Fondo Bombole Metano.

È bene sapere che si tratta generalmente di un semplice controllo, quindi non di una sostituzione. Quest’ultima va fatta nel caso ci siano problematiche, tra cui usura e mal funzionamenti che potrebbero essere pericolosi.

Ogni quanto fare la revisione delle bombole?

Dipende dall’omologazione del veicolo. Ecco un esempio riassuntivo:

Normativa nazionale DGM : revisione da effettuare ogni 5 anni

: revisione da effettuare ogni 5 anni Normativa europea R110 ECE/ONU : revisione da effettuare ogni 4 anni

: revisione da effettuare ogni 4 anni Infine, normativa europea R110 ECE/ONU di tipo IV: da effettuare ogni 4 anni e, successivamente, ogni due anni

Auto: conviene a GPL o a metano?

Sebbene i costi attuali non siano dei migliori, un’auto a metano può permettervi di risparmiare un po’ di più. Anche dal punto di vista ambientale le auto a metano sono piuttosto vantaggiose.

Le emissioni sono particolarmente basse, mentre in alcune regioni sono addirittura previste esenzioni permanenti del bollo auto.

Tuttavia, il metano potrebbe far perdere prestazioni alla macchina (niente di estremamente limitante, ma potrebbe presentarsi un calo in termini di ripresa).

Per quanto riguarda le auto a GPL, la manutenzione è più semplice. La revisione delle bombole deve infatti essere fatta ogni 10 anni (a differenza dei 4-5 anni delle auto a metano).

I costi sono anche inferiori, oltre al fatto che non ci sono assolutamente cali di prestazioni. Se però amate la guida sportiva, dovreste decisamente optare per auto a benzina o diesel.

