Introduzione agli accessori Wunderlich per il 2025

Nel mondo delle moto, l’innovazione è fondamentale per garantire un’esperienza di guida ottimale. Per il 2025, il marchio Wunderlich ha ampliato la sua offerta di accessori, concentrandosi principalmente su modelli iconici come la BMW R 1300 GS, ma non solo. Con una gamma di prodotti progettati per migliorare comfort, funzionalità e stile, Wunderlich si conferma un punto di riferimento per i motociclisti appassionati.

Supporto per action cam: cattura ogni momento

In un’epoca in cui la condivisione di esperienze sui social media è diventata una norma, Wunderlich ha introdotto un supporto per action cam specificamente progettato per la BMW R 1300 GS. Questo accessorio consente ai motociclisti di montare la propria action cam direttamente sul parabrezza, evitando il fastidio di doverla fissare al casco. Realizzato in alluminio fresato, il supporto offre una stabilità eccezionale, riducendo al minimo le vibrazioni e garantendo riprese di alta qualità. Il prezzo di questo innovativo accessorio è di circa 60 euro, un investimento accessibile per chi desidera immortalare le proprie avventure in moto.

Valigie rigide Extreme Regular: robustezza e stile

Per i motociclisti amanti del turismo, Wunderlich propone le valigie rigide Extreme Regular per la BMW R 1300 GS. Queste valigie, disponibili nel colore alluminio, sono progettate per resistere alle condizioni più avverse. Realizzate in lamiera di alluminio da 1,5 mm con nervature stabilizzanti, offrono una capacità di 45 litri e sono completamente impermeabili. Inoltre, presentano pratiche reti portaoggetti nei coperchi, ideali per riporre utensili o una borsa del pronto soccorso. Il prezzo per queste valigie è di circa 820 euro, un costo giustificato dalla qualità dei materiali e dalla loro funzionalità.

Accessori per Ducati Multistrada V4: comfort e tecnologia

Wunderlich non si ferma alla BMW; ha anche pensato ai possessori della Ducati Multistrada V4 con le nuove selle Aktivkomfort. Questi sedili sono dotati di riscaldamento e offrono un comfort superiore grazie al design ergonomico. Disponibili in nero e nero/rosso, le selle garantiscono una distribuzione ottimale del calore e una postura naturale del bacino. Inoltre, la tecnologia ThermoPro mantiene la sella fresca anche sotto il sole estivo, riducendo la temperatura della superficie fino a 25°C rispetto ai materiali tradizionali. I prezzi per queste selle sono di circa 510 euro per quella del conducente e 490 euro per quella del passeggero.

Versatilità con il supporto universale per borsa Click Bag

Infine, per chi desidera maggiore versatilità, Wunderlich offre un supporto universale per borsa Click Bag. Questo accessorio consente di fissare la borsa da serbatoio in punti precedentemente inaccessibili, come la sella posteriore o il portapacchi. Con un prezzo di circa 50 euro, rappresenta una soluzione pratica per i motociclisti che necessitano di spazio extra durante i loro viaggi.

Per ulteriori dettagli e per scoprire l’intera gamma di accessori Wunderlich, visita il sito ufficiale del marchio. Con questi nuovi prodotti, il 2025 si preannuncia un anno ricco di avventure per tutti gli appassionati di moto.