Aci-Istat si sono riunite per stilare i dati relativi ai sinistri occorsi in Italia nel 2023. Il problema degli incidenti nel nostro paese è di perenne attualità e si cerca in ogni modo di mitigare questa piaga, vediamo quindi cosa è emerso da questo studio con i risultati finali. Potrà essere l’inizio di un percorso positivo in questo aspetto?

Aci-Istat: meno morti a causa di incidenti stradali nel 2023

Aci-Istat hanno stilato i dati in riferimento ai sinistri occorsi sulle strade italiane nel 2023 ed anche la mortalità che questi hanno causato.

In totale gli incidenti sono stati 166.525 con un incremento dello 0,4% rispetto al 2022 ma se i sinistri sono andati a crescere, a diminuire sono stati quelli con esito mortale che sono stati 3.039 una diminuzione del 3,8% rispetto ai dati dell’anno prima.

Sono anche diminuiti gli incidenti in Autostrade o raccordi (-3.5%) rispetto al 2022 mentre il rapporto di 1,1 relativo alle strade urbane è rimasto il medesimo. Leggermente migliorativo quello delle strade extraurbane che passa da 4,3 a 4,1.

Le principali motivazioni dei sinistri

Le motivazioni che portano agli incidenti però non sono diverse rispetto agli anni precedenti. Nel 2023 i sinistri sono stati causati per: guida distratta; andamento indeciso; mancato rispetto di precedenze o semafori e la velocità troppo elevata.

Questo testimonia la scarsa attenzione per la propria guida e la smodata voglia di andare oltre i limiti propri e dei veicoli, magari anche perché si è sotto l’effetto di stupefacenti o alcool.

Ribadiamo ancora una volta di guidare moderando la velocità e se si ha bevuto di non mettersi al volante, allo stesso modo di lasciare il cellulare in borsa o in tasca quando si guida. In questo modo ci si focalizza sulla guida e su quello che accade intorno al proprio veicolo.