Adam Sbizzera: la tragica fine del 25enne di Alano di Piave dopo l’incidente in moto

Adam Sbizzera, giovane autista di scuolabus e appassionato di moto, ha perso la vita dopo un incidente sulla statale Feltrina. La sua decisione di donare gli organi ha offerto speranza ad altri.

La vita di Adam Sbizzera un giovane di 25 anni di Alano di Piave, si è spezzata troppo presto. Dopo cinque giorni di lotta in terapia intensiva, il giovane ha ceduto alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 19 luglio sulla statale Feltrina a Montebelluna. La sua storia, però, non si conclude con la tragedia, ma si arricchisce di un gesto di generosità che ha commosso l’intera comunità.

Adam era noto a tutti come l’autista dello scuolabus un volto familiare per i bambini della scuola primaria che ogni giorno accompagnava a scuola. La sua passione per le moto in particolare per la sua Kawasaki stradale lo aveva reso un punto di riferimento anche per gli amici e i concittadini. Il suo sorriso e la sua disponibilità lo rendevano una persona amata da tutti.

L’incidente che ha sconvolto la comunità

Quel pomeriggio di luglio, Adam stava viaggiando con alcuni amici lungo la statale Feltrina quando, improvvisamente, una Dacia guidata da un 60enne si è immessa nella corsia opposta. Uno degli amici è riuscito a schivare l’auto, ma Adam non è stato altrettanto fortunato. L’impatto è stato violento e le sue condizioni subito critiche. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è stato ricoverato in terapia intensiva, dove i medici hanno tentato ogni possibile intervento.

Per cinque giorni, la comunità di Alano di Piave ha seguito con ansia gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Il padre di Adam, in un momento di disperazione, aveva dichiarato: «Mio figlio sta andando verso il cielo». Purtroppo, quel cielo è diventato la sua ultima dimora. Giovedì sera, constatata l’irreversibilità della situazione, la famiglia ha dato il consenso alla sospensione dei supporti vitali e all’avvio della procedura per il prelievo degli organi.

Un gesto di amore che continua a vivere

La decisione di donare gli organi è stata un atto di grande generosità che ha permesso ad Adam di continuare a lasciare un segno anche dopo la sua morte. Questo gesto ha offerto una nuova possibilità di vita a chi ne aveva bisogno, trasformando il dolore in speranza. La famiglia di Adam ha scelto di onorare la sua memoria in un modo che rifletteva i suoi valori e la sua natura altruista.

Adam non era solo un appassionato di moto, ma anche un lavoratore instancabile. Insieme al fratello Omar, gestiva un’agenzia viaggi nel centro di Alano di Piave, portando avanti la tradizione familiare. Il suo impegno e la sua dedizione erano evidenti in tutto ciò che faceva, sia nel lavoro che nel tempo libero.

La memoria di un giovane straordinario

La notizia della sua morte ha lasciato senza parole l’intera comunità. Adam era conosciuto e apprezzato da tutti, un ragazzo solare con il sorriso facile e una capacità rara di farsi voler bene. La sua passione per le moto lo aveva portato a condividere con gli altri la sua gioia per le due ruote. Solo qualche mese fa, aveva regalato un momento speciale agli alunni di quinta elementare, arrivando a scuola con una moto da cross per mostrare loro da vicino il mezzo e far sentire il rombo del motore.

Il paese di Alano di Piave si è stretto attorno ai suoi genitori e ai familiari, seguendo giorno dopo giorno gli aggiornamenti dall’ospedale e sperando in un esito diverso. La sua memoria vivrà non solo nei cuori di chi lo ha conosciuto, ma anche nelle vite che ha salvato grazie alla sua ultima, generosa scelta.

Nelle prossime ore verranno resi noti il giorno e il luogo del funerale, un momento in cui la comunità potrà riunirsi per ricordare un giovane straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.