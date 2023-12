Adas obbligatori dal 2024: i sistemi che le nuove auto avranno in dotazione

Dal 2024 vi sarà una svolta nel mondo delle auto dato che le vetture di nuova immatricolazione saranno tutte dotate di ADAS che renderanno la guida più sicura per i conducenti e per le persone che vivono la strada pur non essendo guidatori diretti. In questo articolo vediamo quali sistemi saranno necessari su tutte le auto.

ADAS obbligatori dal 2024: tutti i sistemi che le nuove auto dovranno avere

Il primo sistema di cui vale la pena parlare viene chiamato in inglese alcolock che al momento non è ancora diffuso nel nostro paese ma lo sarà a breve. Si tratta di un dispositivo simile all’etilometro dove il conducente soffiando all’interno avrà modo di rilevare il tasso alcolemico. Se questo è più alto del limite consentito l’auto non si avvia.

Altro sistema è la frenata automatica che è attiva su strada asciutta sino a 40 km/h ed il suo limite è fino ai 60. Se il conducente è disattento e non aziona prontamente i freni l’auto frena da sola evitando l’incidente.

Le case stanno studiando sistemi che sono in grado di garantire protezioni extra in caso di investimento di pedoni e/o ciclisti salvaguardando la vita degli utenti deboli della strada.

L’ISA (Intelligent Speed Assistance) è un sistema che rileva grazie ad una telecamera i cartelli stradali adeguando l’andatura ai limiti posti dai cartelli, questi possono essere superati anche se è attivo. E’ possibile anche spegnerla e guidare senza il suo “occhio”.

Mantenimento corsia, monitoraggio attenzione e panic stop, presenti

Non mancano nella lista il mantenimento di corsia ed il sistema di monitoraggio dell’attenzione che permette al guidatore di fermarsi in caso di scarsa attenzione dovuta al sonno. Inoltre vi è anche il panic stop ovvero la fermata d’emergenza dovuta all’attraversamento improvviso di una persona o animale.

La retrocamera e la scatola nera, saranno presenti permettendo di facilitare le manovre in retro e di monitorare la guida del conducente, la scatola ha rilevanza in caso di sinistro.