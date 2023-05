Il Giappone non è una terra molto accogliente per le auto elettriche. Tuttavia, questa nuova auto sportiva, progettata dal padre della Nissan GTR, viene proprio dal Giappone.

Il Giappone non è una terra molto accogliente per le auto elettriche, ma questa AIM EV Sport 01 viene proprio dal Giappone. Attivo da 25 anni, l’ufficio di progettazione AIM si è distinto soprattutto nel campo dei motori a combustione interna per le corse, tra cui il V10 utilizzato dall’Oreca 01 nel 2009 e 2010.

Ora l’azienda sta cercando di posizionarsi nel segmento dei veicoli elettrici, anche se il Giappone è ancora restio ad accettare questa tecnologia. Tuttavia, questo non è il primo tentativo di AIM di realizzare un veicolo elettrico, poiché ha già progettato un motore utilizzato negli autobus di Londra.

L’AIM EV Sport 01 sarà presentata all’Automobile Council, il vertice annuale dell’industria automobilistica giapponese, e sarà presente anche al Goodwood Festival of Speed di luglio. La piccola coupé deve il suo stile a Shiro Nakamura, ex direttore dello stile Nissan e progettista, tra le altre auto, della Nissan GT-R.

AIM EV Sport 01: caratteristiche, design, autonomia

Il design è molto diverso da quello della vettura sportiva. Le ispirazioni sembrano provenire dai grandi classici europei degli anni ’60, con i suoi fari e le sue luci rotonde, o anche dalla sua compattezza. È lunga meno di 4 metri. Più che sulle prestazioni pure, AIM punta sulla leggerezza e sull’agilità. Con la sua carrozzeria in fibra di carbonio, limita la sua massa a soli 1500 kg. I due motori elettrici servono a distribuire la coppia in curva.

Anche se l’ingegneria è il suo mestiere, AIM si concentra ora sullo stile dell’auto. È ancora discreta sulle caratteristiche tecniche. Possiamo confermare la presenza di due motori elettrici per 600 CV e un’autonomia di 300 km, senza specificare la capacità della batteria.

Sviluppata in pochi mesi, la AIM EV Sport 01 è ancora solo un prototipo che si evolverà nei prossimi mesi. Ma non dovrebbe rimanere lettera morta e la produzione è chiaramente prevista. Ma non in grandi volumi, ovviamente. Non è stata fornita alcuna stima del prezzo.

