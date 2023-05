È arrivata la iCar, ma non ha alcun legame con Apple. Ecco le caratteristiche dell'auto della casa automobilistica cinese Chery.

È arrivata la iCar, ma non ha alcun legame con Apple. Chery è uno degli ultimi grandi costruttori cinesi a lanciare il suo marchio “tecno/elettrico”, che dovrebbe interessare i clienti più giovani in cerca di modernità e tentati dai prodotti start-up.

Conosciamo ad esempio Arcfox di BAIC, Aion di GAC, Zeekr di Geely, Rising e IM di SAIC, Avatr o Deepal di Changan. Un nome piuttosto connotativo che ovviamente non è stato registrato in Cina…

Nella famiglia Chery, iCar sarà posizionata al centro della gamma, piuttosto che contro Neta o Leapmotor, ad esempio. Il top di gamma per affrontare Xpeng o Zeekr sarà affidato a Exeed, che ha presentato a Shanghai i primi due modelli della sua gamma Sterra. I veicoli presentati dovrebbero essere ben al di sotto dei 200.000 RMB (25.000 euro).

iCar, il marchio tecno-elettrico conveniente di Chery

Con la sua coupé GT, ancora allo stadio di concept, iCar partecipa al risveglio del mercato delle coupé in Cina. È una delle tre coupé cinesi presentate a Shanghai, ciascuna a un diverso livello di gamma: iCar GT, Neta GT, Yangwang U9. Il mercato è ancora limitato e i produttori sviluppano questi veicoli principalmente per costruire un’immagine.

In questo caso, il concept porta con sé i geni dello stile iCar, in gran parte costruito attorno alla verticalità del logo “i”, che viene utilizzato sui fari e sulle luci, sulle ruote e persino sul volante.

Chery non rivela alcuna caratteristica tecnica della sua coupé, che sarà basata su una piattaforma inedita. Possiamo solo stimare una lunghezza di circa 4,2 metri.

Dimensioni

La compattezza del SUV iCar 03 si riflette nella sua lunghezza di 4.200 mm, larghezza di 1.830 mm, altezza di 1.700 mm e passo di 2.700 mm. Questo SUV è il primo modello di produzione del marchio. Il tema della “i” è di nuovo presente, ma il posizionamento del veicolo è un po’ più discutibile. Si passa da una coupé sportiva a un 4×4 dall’aspetto più rustico.

Un aspetto che non sembra molto moderno da un punto di vista europeo, ma che è in linea con lo sviluppo delle attività ricreative sul mercato cinese. Uno sviluppo che comprende l’arrivo di camper, pick-up per il tempo libero e SUV dallo stile avventuroso. Ma anche dall’aumento dello spazio nel bagagliaio, tallone d’Achille dei modelli cinesi sul mercato europeo…

