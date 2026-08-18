Alex Fiorio: la carriera del vicecampione del mondo di rally e team manager

Alex Fiorio, figlio dello storico team manager Ferrari Cesare Fiorio, si è spento nella sua tenuta in Puglia. Vicecampione del mondo di rally nel 1989, ha poi intrapreso una carriera da team manager nel Motomondiale.

Il mondo del motorsport è in lutto per la scomparsa di Alex Fiorio, avvenuta nella sua tenuta in Puglia. Figlio dello storico team manager Ferrari Cesare Fiorio, Alex ha lasciato un segno indelebile sia come pilota che come dirigente sportivo.

La sua carriera è stata un viaggio tra le emozioni delle competizioni e la strategia delle gestioni di squadra, un percorso che lo ha visto primeggiare in diverse discipline motoristiche.

Dai rally al Motomondiale: la carriera di Alex Fiorio

Alex Fiorio ha iniziato la sua avventura nel mondo delle corse come pilota di rally, raggiungendo il vertice con il secondo posto nel campionato del mondo nel 1989, alle spalle del leggendario Miki Biasion. Questo successo ha posto le basi per una carriera che avrebbe visto il passaggio dalla guida attiva alla gestione delle squadre.

Dopo aver appeso il casco al chiodo, Alex ha seguito le orme del padre, Cesare Fiorio, diventando a sua volta un team manager di successo. La sua prima esperienza significativa in questo ruolo è stata con il Benetton Playlife Racing Team Honda nel Motomondiale in classe 125, nel 2000.

Il successo con il Benetton Playlife Racing Team

Nel 2000, Alex Fiorio ha assunto la guida del Benetton Playlife Racing Team Honda, portando la squadra a risultati di rilievo. I piloti sotto la sua gestione erano il giapponese Masao AzumaMirko Giansanti e il giovane Stefano Bianco che all’epoca aveva solo 15 anni e sostituì Giansanti in Australia.

La stagione si è conclusa con un quarto posto per Azuma, che ha ottenuto sei podi e una vittoria a Phillip Island e un ottavo posto per Giansanti, con cinque podi. Questi risultati hanno contribuito in modo significativo alla vittoria del titolo costruttori da parte di Honda quella stagione.

Un legame indissolubile con il motorsport

La carriera di Alex Fiorio è stata caratterizzata da una passione profonda per il motorsport, ereditata dal padre e coltivata con dedizione. Il suo passaggio dalla pista alla gestione di squadre ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento nel comprendere e gestire le dinamiche delle competizioni motoristiche.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di motorsport, ma il suo contributo alla disciplina rimarrà indelebile. Alex Fiorio ha saputo unire l’eredità familiare con le sue capacità personali, creando un percorso unico e di grande successo.

Il mondo del motorsport ricorda Alex Fiorio non solo come un pilota e un team manager di successo, ma anche come una persona che ha saputo trasmettere la sua passione e il suo amore per le corse a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.