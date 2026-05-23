Alex Marquez fuori per due gare: operazione alla clavicola e frattura marginale della C7

alex marquez è stato dimesso e starà fermo fino a metà giugno: la priorità è il recupero fisico, con l'obiettivo di tornare in pista a Brno

L’infrazione più visibile dell’ultimo Gran Premio di Catalogna ha riguardato Alex Marquez, coinvolto in uno spaventoso incidente che ha attirato immediata attenzione mediatica. Durante la gara lo spagnolo ha subito traumi importanti: dopo i primi accertamenti è emersa una frattura della clavicola destra, stabilizzata chirurgicamente con l’inserimento di una placca, e una frattura marginale della vertebra C7, che richiederà ulteriori controlli. L’intervento alla clavicola è stato eseguito nella serata del 18 maggio 2026 presso l’Hospital General de Catalunya, mentre gli aggiornamenti sul decorso clinico sono stati resi noti il 21 maggio 2026.

Rientrato a casa dopo la dimissione, il pilota del team Gresini ha espresso riconoscenza per i messaggi di sostegno ricevuti e ha ammesso di avvertire ancora dolore e numerosi lividi, pur sottolineando di sentirsi fortunato per l’esito degli esami. La scuderia ha ufficializzato che il recupero fisico è la priorità assoluta: nelle settimane successive verranno effettuati esami di controllo e definito un programma di riabilitazione per valutare tempi e modalità del rientro alle competizioni ufficiali.

L’incidente in pista e le dinamiche

La dinamica dell’incidente è stata drammatica e illustrativa dei rischi della MotoGP: al 12° giro il motore della KTM di Pedro Acosta ha accusato un malfunzionamento in rettilineo causando un’improvvisa decelerazione. Alex Marquez, che in quel momento stava lottando nelle posizioni di testa, ha cercato di evitare l’impatto ma ha colpito il codone della RC16, finendo fuori pista e subendo una caduta violenta che ha frantumato la moto. La carambola ha provocato la sospensione della gara con bandiera rossa; immediatamente sono intervenute le squadre mediche e la Direzione Gara ha disposto i trasferimenti per gli accertamenti necessari.

Conseguenze immediate in gara

Dopo l’incidente, le condizioni del pilota sono state monitorate minuto per minuto: inizialmente la notizia rassicurante è stata la sua coscienza, ma la gravità dei traumi ha imposto trasferimenti in ospedale e accertamenti radiologici approfonditi. La gara ha subito ulteriori interruzioni per motivi di sicurezza dopo un secondo incidente alla ripartenza che ha coinvolto altri piloti, aumentando la preoccupazione generale. In questa fase il termine stato di coscienza è stato determinante per stabilire le priorità cliniche e per programmare gli interventi chirurgici necessari.

Intervento chirurgico e quadro clinico

L’operazione per stabilizzare la clavicola destra è stata completata con successo il 18 maggio 2026; i medici hanno inserito una placca per garantire la corretta consolidazione ossea. Per quanto riguarda la frattura marginale della vertebra C7, gli esami hanno indicato la necessità di ulteriori valutazioni strumentali nelle settimane successive: al momento i clinici ritengono che possa non richiedere un intervento chirurgico, ma sarà fondamentale monitorare l’evoluzione per escludere complicazioni neurologiche. Il protocollo prevede controlli radiografici e visite specialistici per definire la riabilitazione.

Dimissione e prime raccomandazioni

Il pilota è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa, con indicazioni mediche chiare: riposo prolungato, astensione temporanea dalla moto e un percorso di fisioterapia personalizzato. Il concetto di recupero funzionale è stato messo al centro del piano terapeutico dal team medico di Gresini, che insieme al pilota punta a evitare affrettati rientri in pista. Le prossime settimane saranno decisive per valutare la risposta al trattamento e per stabilire il livello di forma necessario per competere in sicurezza.

Calendario delle assenze e obiettivo di rientro

In ottica sportiva, la scuderia ha comunicato ufficialmente l’assenza di Alex Marquez ai due appuntamenti immediatamente successivi: il Gran Premio d’Italia al Mugello in programma dal 29 al 31 maggio e il round ungherese al circuito di Balaton Park previsto dal 5 al 7 giugno. La decisione è motivata dalla volontà di non compromettere la guarigione e di gestire il carico di lavoro con prudenza. La scelta riflette l’attenzione del team alla salute dell’atleta e alla salvaguardia della sua carriera a medio-lungo termine.

Target per il ritorno in pista

L’obiettivo condiviso da pilota e squadra è il rientro per il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, fissato dal 19 al 21 giugno. Questo traguardo rimane subordinato agli esiti della riabilitazione e ai controlli medici programmati nelle settimane successive alla dimissione. Il piano prevede tappe intermedie per valutare la forza, la mobilità e il controllo neuromuscolare necessari per affrontare nuovamente la competizione ad alti livelli.

Reazioni, supporto e passi successivi

La reazione del mondo delle corse è stata rapida: messaggi di incoraggiamento da colleghi, tifosi e addetti ai lavori hanno raggiunto il pilota e il team, sottolineando la solidarietà nel momento della convalescenza. Gresini Racing ha ribadito la centralità del recupero e la volontà di fornire tutte le risorse per la riabilitazione. Nelle prossime settimane sono attesi aggiornamenti clinici che chiariranno i tempi di rientro e l’eventuale calendario di allenamenti progressivi per riportare Alex Marquez nella condizione ottimale per competere.