Notin Malaga CF (2023): il camper top di gamma da 140 CV con letto centrale

Notin non sarà il produttore più conosciuto dai nostri concittadini, ma è comunque un punto di riferimento nel mondo dei veicoli per il tempo libero.

Fondata nel 1921 nella Francia centrale, Notin è il più antico produttore europeo di veicoli per il tempo libero. Sotto il controllo del colosso Trigano dal 2012, questo specialista di camper profilati e integrali è rinomato per offrire modelli di alta gamma ma relativamente convenienti.

Disponibili su una serie di telai, i camper Notin sono particolarmente apprezzati dagli appassionati per la qualità dei materiali e degli equipaggiamenti. Tra i numerosi modelli del catalogo 2023 del marchio c’è il Malaga CF, che fa parte della gamma Progress.

Notin Malaga CF (2023): il camper top di gamma da 140 CV

In questo caso, un profilo imponente che misura 7,19 m di lunghezza, con una larghezza di 2,30 m e un’altezza di 2,89 m! In definitiva, un bel bambino su telaio Fiat Ducato 6D, con motore 2.2 Multijet da 140 CV di serie. All’interno del camper Malaga CF, il luminoso soggiorno è caratterizzato da sedute a panca faccia a faccia separate da un generoso tavolo centrale, mentre i sedili girevoli della cabina di guida possono ospitare facilmente quattro persone per i pasti.

L’arredamento bicolore è particolarmente curato, e combina con gusto materiali moderni con boiserie, strisce e motivi floreali.

Un vero bozzolo

Non c’è molto da dire sulla cucina, a parte il fatto che l’essenziale è presente nel profilo. Dal piano di lavoro estensibile con scolapiatti integrato, al robusto lavello (con miscelatore a testa girevole), ai profondi cassetti con assistenza “automatica” e alla cappa aspirante illuminata a LED con portabottiglie.

Un vero e proprio piccolo bozzolo per la preparazione di piccoli e grandi piatti, grazie al piano cottura a gas a due fuochi fornito di serie. Con diversi oblò sul tetto e pensili nell’abitacolo, il profilo Notin non lesina nemmeno sul comfort e sulla sicurezza, con luci diurne a LED, tende oscuranti in cabina, chiusura centralizzata delle 3 porte (2 porte cabina + porta cellula) e ESC per la stabilità del veicolo.

A catalogo sono disponibili anche altri equipaggiamenti inclusi nel Progress pack opzionale.

La luce è giusta

Dotato di un’ampia zona doccia (con piatto in poliestere rinforzato), il bagno del camper Notin presenta anche una porta in acrilico e finiture di pregio. Questo spazio intimo è dotato anche di un lavabo di design, di numerose nicchie di stoccaggio e, ancora una volta, di due lucernari per la ventilazione e la luce naturale.

