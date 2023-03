In questo articolo vi spiegheremo come vedere quante e quali auto sono intestate a vostro nome.

Se non sapete come vedere le auto intestate, vi copriamo con una guida molto semplice.

Ecco tutti i procedimenti da seguire.

Come vedere le auto intestate: consigli utili

Per vedere quante e quali auto sono intestate a vostro nome, dovrete fare richiesta al PRA, Pubblico Registro Automobilistico.

Ovviamente, questa visura può essere richiesta solo per se stessi, quindi non per altre persone.

Assicuratevi di portare con voi:

Dati anagrafici

Copia della carta d’identità

Un’eventuale delega firmata

Come cointestare auto già intestata

Per cointestare un’auto dovrete essere entrambi presenti al momento dell’acquisto. Ciò significa che, una volta deciso di comprare l’auto, dovrete essere presenti nello stesso momento, quindi prima di completare l’acquisto.

Dovrete portare con voi documenti validi e, succesivamente, firmare il contratto d’acquisto.

Generalmente, tutti i componenti della stessa famiglia, residenti sotto lo stesso tetto, possono usufruire della classe di merito del componente più privilegiato.

Tuttavia, ciò non significa necessariamente risparmiare.

Oltretutto, tra i vari punti deboli è necessario sottolineare il fatto che nessuno dei due è proprietario al 100%. Ciò significa che non è possibile prendere decisioni in totale autonomia ma si dipende necessariamente dall’altra metà.

Inoltre, in caso di morte del cointestatario, la sua metà viene ereditata. Ciò significa che dovrete prendere decisioni scomode e non sempre tutto andrà in modo liscio e privo di discussioni.

I vantaggi della cointestazione

Se da un lato la cointestazione può avere dei punti deboli, dall’altro lato può avere dei punti di forza da valutare con attenzione.

Innanzitutto, in caso di morte di uno dei due utenti, il secondo non paga la tassa di successione sulla sua quota.

Oltretutto, dato che il veicolo è cointestato, non può esserci alcun fermo amministrativo.

Questo perché il secondo proprietario non ha problemi di debiti con lo Stato, quindi non è possibile procedere con sanzioni simili e deleterie.

