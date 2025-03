Alfa Romeo: il mistero della supercar mai nata

Negli ultimi giorni, il mondo dell’automobile è stato scosso da immagini di una misteriosa coupé di Alfa Romeo, scatenando voci su una nuova supercar in arrivo. Tuttavia, la realtà è ben diversa da quanto si possa pensare. Questa vettura, che ha catturato l’attenzione degli appassionati, non è un modello inedito, ma un progetto scartato risalente a quasi un anno prima della 33 Stradale.

Il progetto scartato: una storia di design

Secondo quanto dichiarato da Krystyna Perry, responsabile delle relazioni pubbliche di Alfa Romeo, le immagini diffuse rappresentano una prima bozza di design della 33 Stradale, realizzata nell’ottobre 2022. Questo prototipo, caratterizzato da linee filanti e porte ad apertura a farfalla, è stato il primo modello in scala reale creato dal Centro Stile Alfa Romeo. Perry ha confermato che il progetto è stato brevettato per proteggere l’unicità del suo design, ma non anticipa alcun modello futuro.

Le scelte strategiche di Alfa Romeo

Nonostante la concept car non vedrà mai la produzione, Alfa Romeo sta attivamente lavorando a nuovi modelli di punta. Recentemente, Cristiano Fiorio, a capo del programma 33 Stradale, ha annunciato l’arrivo di un’altra sportiva dal sapore retrò. Inizialmente, il marchio aveva pianificato di diventare esclusivamente elettrico entro il 2027, ma questa strategia è stata rivista. Le prossime generazioni di Giulia e Stelvio saranno disponibili sia in versione ibrida che completamente elettrica, mantenendo viva la tradizione dei motori endotermici nei modelli sportivi.

Il futuro delle supercar Alfa Romeo

La versione a benzina della 33 Stradale ha riscosso un successo straordinario, andandosi sold-out in pochi mesi. Questo potrebbe spingere Alfa Romeo a continuare a sviluppare supercar ad alte prestazioni, mantenendo la possibilità di utilizzare motori a benzina o ibridi. Con la crescente domanda di modelli sportivi, il marchio del Biscione sembra fiducioso nel realizzare nuove vetture che possano soddisfare le aspettative degli appassionati.

In conclusione, mentre il mistero della coupé scartata di Alfa Romeo ha catturato l’immaginazione di molti, il futuro del marchio si prospetta ricco di innovazioni e nuove sfide. Con un occhio attento alle tendenze del mercato e alle preferenze dei consumatori, Alfa Romeo è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, mantenendo viva la passione per le auto sportive.