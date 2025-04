Alfa Romeo Stelvio è un modello che sin dal debutto è riuscito a portare il marchio di Arese in un segmento sino a quel momento inesplorato e se vogliamo non ad appannaggio di una casa automobilistica da sempre votata alla sportività. Il risultato finale però è riuscito a convincere anche i più critici perché ha saputo vendere parecchio. Ora è in arrivo la nuova generazione di quest’auto, ecco cosa sappiamo in merito.

Alfa Romeo Stelvio: il nuovo model-year arriverà nel 2026

Alfa Romeo Stelvio nel model-year 2026 sarà presentato a fine 2025 ed attualmente sta svolgendo in veste prototipale i consueti collaudi, anche in condizioni estreme, al fine di verificare che l’auto sia perfetta anche per le situazioni più a rischio.

Sul fronte costruttivo la nuova Stelvio adotterà la piattaforma STLA Large di Stellantis, presente in USA su Dodge Charger e Jeep Wagoneer S.

A livello motoristico il processo di Alfa avrebbe previsto inizialmente auto solo elettriche ma per rispondere alle esigenze di svariati mercati ci saranno anche versioni ibride a benzina. Sul fronte dei motori non si hanno al momento notizie certe tuttavia è probabile che in Europa arrivino dei motori 2.0 turbo accoppiati all’elettrico.

In America vi sono i 3.0 6 cilindri da 420 e 550 cavalli che equipaggiano la Charger ma un’ipotesi di questo tipo pur essendo alquanto suggestiva è di difficile realizzazione.

Molta più tecnologia

Sul fronte tecnologico la nuova Stelvio sarà dotata della piattaforma STLA Brain che permetterà aggiornamenti OTA per il software ed anche di aver in dotazione numerosi sistemi alla guida di ultimissima generazione.

Il sistema di infotainment sarà anch’esso rinnovato, probabile un addio allo storico UConnect per far spazio ad uno schermo di dimensioni maggiori che si adattano perfettamente al tipo di auto.