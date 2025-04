La Fiat Grande Panda si presenta con un'offerta speciale per il lancio, rendendola una delle auto più accessibili in Italia.

Un lancio commerciale da record

La Fiat Grande Panda è finalmente arrivata nelle concessionarie italiane, portando con sé un’offerta commerciale che ha catturato l’attenzione degli automobilisti. Con un prezzo di partenza di 16.950 euro per la versione ibrida e 22.950 euro per quella elettrica, la nuova Panda si posiziona come una delle auto più economiche sul mercato, soprattutto considerando le sue dimensioni. Questa strategia di prezzo è stata studiata per attrarre un pubblico vasto, rendendo l’auto accessibile a molti.

Un design essenziale ma funzionale

La Fiat Grande Panda si distingue per un design che elimina il superfluo, offrendo una versione base che include solo l’indispensabile. La scelta dei colori è limitata, con il rosso come unica opzione senza sovrapprezzo. Gli altri colori disponibili, come Azzurro Acqua e Giallo Limone, richiedono un costo aggiuntivo di 750 euro. I cerchi in acciaio da 16″ neri richiamano la tradizione della Panda di prima generazione, mentre i gruppi ottici sono dotati di luci alogene, riservando i LED per allestimenti superiori.

Interni e tecnologia: un passo indietro?

All’interno, la Fiat Grande Panda presenta un mix di modernità e semplicità. La strumentazione digitale è presente, ma il sistema di infotainment è relegato a un supporto per smartphone, senza un monitor centrale di serie. Questo potrebbe deludere alcuni clienti, abituati a una tecnologia più avanzata. La mancanza di comandi elettrici per gli specchietti e i vetri posteriori, insieme alla presenza di leve manuali, evidenzia un ritorno a soluzioni più tradizionali. Tuttavia, la dotazione di sicurezza è completa, con 6 airbag e assistenti alla guida obbligatori, come il mantenitore di corsia e la frenata automatica d’emergenza.

Motorizzazioni e prestazioni

La Fiat Grande Panda Pop è disponibile esclusivamente con un motore mild hybrid da 100 CV, che combina un motore a combustione interna da 1.2 litri con un piccolo motore elettrico. Questo sistema consente di muovere l’auto in modalità elettrica per brevi tratti, migliorando l’efficienza nei percorsi urbani. Per chi desidera la versione elettrica, è necessario optare per l’allestimento RED, che offre un monitor centrale più avanzato e altre dotazioni di comfort.

Conclusioni sul mercato italiano

Con un prezzo competitivo e una dotazione essenziale, la Fiat Grande Panda si propone come una scelta interessante per chi cerca un’auto economica e pratica. La sua capacità di attrarre un pubblico ampio, unita a un design che richiama la tradizione, la rende un’opzione da considerare seriamente nel panorama automobilistico italiano.