Stelvio è stato il primo SUV nella storia del marchio di Arese e dopo 6 anni in cui si è dimostrato davvero un ottimo prodotto, sia in termini di guidabilità ma soprattutto di vendite per la casa italiana, ora appartente al gruppo Stellantis è giunto il momento di rifarsi il look al fine di abbracciare il nuovo family-feeling della storica casa automobilistica.

Scopriamo come è cambiato.

Alfa Romeo Stelvio Restyling: nuova faccia simile a tonale

Il cambiamento come immaginabile riguarda l’estetica della vettura. L’area più interessata da questo processo è il frontale che ora riprende la fanaleria di Tonale introducendo i fari Full LED Matrix 3+3 che tanto ricordano oltre che il piccolo suv, anche le storiche Alfa SZ ed il Concept Proteo.

Anche le griglie, sia quella dove è posizionato il logo che quella sottostante, inerente alle prese d’aria, sono state rinnovate.

Alfa Romeo Stelvio Restyling: innovamenti al posteriore e nella tecnologia

Anche la parte posteriore ha subito modifiche, sono infatti nuovi i gruppi ottici. Passando all’interno, segnaliamo che la plancia si arricchisce di un nuovo quadro strumenti che riprende la forma già vista su modelli storici, definita “a cannocchiale”, come la 156.

Il sistema di infotainment offre un nuovo schermo TFT da 12,3 pollici di grandezza, da qui si possono accedere ai parametri della vettura ed alle impostazioni relative alla guida autonoma.

Vi sono tre configurazioni per il cluster interno allo schermo: Evolved che come suggerisce il nome proietta Alfa Romeo nel futuro, maggior focus sull’area centrale ma vengono mantenuti i due quadranti laterali. Relax assenza dei due quadranti laterali e visibili solo i dettagli della vettura così da avere una visione il più libera possibile. Infine Heritage che riprende i quadri strumenti degli storici modelli anni 60′ e 70′ un particolare dettaglio di questa impostazione sono i numeri invertiti sull’estremità finale del tachimetro.

