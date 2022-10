Le case automobilistiche stanno puntando molto sull’elettrico in vista del prossimo futuro. Una scelta fatta anche da Skoda con il SUV Enyaq RS iV.

Skoda Enyaq RS iV: la famiglia si allarga

La casa automobilistica Skoda ha allargato la famiglia dei modelli RS, acronimo che distingue le vetture ad alte prestazioni.

La nuova Skoda Enyaq RS iV andrà infatti ad affiancare il modello, già presente, della Enyaq Coupé RS iV.

Il nuovo SUV elettrico della casa automobilistica ceca si distingue non solo per un assetto visibilmente sportivo, ma anche per personalizzazioni esterne, prestazioni migliori e un’autonomia maggiore.

Skoda Enyaq RS iV: due motori elettrici per una grossa autonomia

La nuova Skoda Enyaq sarà dotata di ben due motori elettrici, uno posizionato nella parte anteriore della vettura e l’altro in quella posteriore.

Entrambi i motori garantiranno al nuovo SUV elettrico una potenza totale pari a 299 CV.

Le prestazioni migliori permetteranno inoltre di fare da 0 a 100 in soli 6,5 secondi, con una coppia di 460 Nm.

I due motori elettrici saranno alimentati da una batteria da 82 kWh, la quale permetterà alla vettura un’autonomia fino a 500 Km.

Il prezzo del nuovo SUV non è ancora stato reso noto, ma un’idea può arrivare dal costo della Enyaq Coupé RS iV, che da listino risulta essere 64.950 euro.

Skoda Enyaq RS iV: il SUV dall’aria sportiva

Uno sguardo all’esterno della nuova Skoda Enyaq coglie fin da subito un taglio prettamente sportivo.

Le tante parti personalizzate conferiscono alla vettura un’estetica quasi “cattiva”, con i cerchi in lega da 20 o 21 pollici che completano questo aspetto.

Molte rifiniture sono colorate di un nero lucido, come ad esempio la cornice della mascherina o lo spoiler anteriore. Caratteristica distintiva di tutti i modelli RS targati Skoda è il catarifrangente rosso nel paraurti posteriore, esteso per tutta la larghezza della vettura.

I parafanghi anteriori sono invece caratterizzati dal logo in verde RS; sempre all’anteriore, la mascherina di serie Crystal Face è illuminata da ben 131 led. L’aria sportiva che si respira all’esterno della nuova Skoda è ripresa anche negli interni.

Le linee accattivanti del design interno ricordano quasi quelle presenti sulle auto da corsa. Le sospensioni sono sportive, così come lo sterzo progressivo di serie. È possibile inoltre regolare lo smorzamento con il controllo adattivo del telaio, disponibile tra gli optional. Infine, gli stili di guida predefiniti sono Eco, Comfort, Sport e Normal, ma sarà possibile regolare le impostazioni secondo le proprie preferenze.

