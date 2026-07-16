Alia Mentis, la deep-tech italiana che conquista l’Europa con i suoi materiali avanzati

Alia Mentis, con oltre 20 brevetti e 3 marchi registrati, ha ottenuto il 'Seal of Excellence' dalla Commissione Europea e si è quotata su Euronext Growth Milan.

Nel panorama dell’innovazione tecnologica, Alia Mentis si distingue come un faro di eccellenza italiana nel settore dei materiali compositi avanzati. La società, fondata da Giuseppe Paronetto, ha recentemente compiuto un passo significativo con la quotazione su Euronext Growth Milan il mercato dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

La missione di Alia Mentis è quella di reinventare la catena di produzione dei materiali compositi, un settore cruciale per l’industria aerospaziale, automobilistica, della difesa e dello sport. Con un portafoglio di oltre 20 brevetti e 3 marchi registrati, l’azienda ha saputo conquistare la fiducia dei principali player industriali, diventando un partner strategico a livello globale.

La quotazione su Euronext Growth Milan: un passo verso la crescita

Il 29 giugno 2026, Alia Mentis ha fatto il suo ingresso ufficiale su Euronext Growth Milan, un traguardo che rappresenta un punto di svolta per la società. La scelta di quotarsi è stata guidata dalla necessità di dotarsi di una leva finanziaria per rispondere alle crescenti richieste degli OEM (Original Equipment Manufacturer), che cercano soluzioni scalabili a livello globale.

Giuseppe Paronetto, fondatore e CEO di Alia Mentis, ha spiegato che la quotazione è stata una scelta strategica per preservare l’autonomia decisionale dell’azienda. Operare nel settore del deep tech richiede velocità e flessibilità qualità che potrebbero essere compromesse in un contesto di governance vincolata come quello del private market.

L’opzione greenshoe e l’aumento di capitale

Un ulteriore segnale della fiducia degli investitori è l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe da parte di Intesa Sanpaolo, che ha portato alla collocazione di ulteriori 979.021 azioni ordinarie. Questo ha portato il capitale di Alia Mentis a 1.538.461,50 euro, con una raccolta complessiva di 34.999.997,50 euro.

Attualmente, Paronetto-Daniel detiene il 65% del capitale sociale, mentre il mercato possiede il 30%, includendo anche la partecipazione di Axon Partners Group, pari all’8% del capitale.

Anticipare i bisogni del mercato: il metodo Alia Mentis

Alia Mentis non si limita a rispondere ai problemi noti, ma li anticipa prima che diventino critici. Questo approccio innovativo è il risultato di anni di esperienza nel settore dell’industrial design, dove Giuseppe Paronetto ha maturato una profonda comprensione dei limiti strutturali dell’industria.

L’azienda ha sviluppato un metodo unico che integra creatività, ingegneria, ricerca applicata e processo industriale in un unico ecosistema. Questo permette di intercettare i limiti strutturali prima che diventino problemi diffusi, trasformandoli in opportunità di sviluppo tecnologico.

Alia Mentis ha ricevuto il Seal of Excellence dalla Commissione Europea, un riconoscimento che la qualifica come Deep-Tech Asset for Europe e ne rafforza la credibilità presso istituzioni e stakeholder dell’ecosistema europeo dell’innovazione.

Con la sua capacità di anticipare i bisogni del mercato e la sua tecnologia avanzata, Alia Mentis è destinata a continuare a rivoluzionare i settori chiave dell’industria, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per il futuro.