Allarme garage e sicurezza della casa: ecco la soluzione per proteggere il box, le auto e le moto

Se si abita in una villa con box o si possiede un garage, una cantina o un magazzino, proteggere questi luoghi con un antifurto per garage è di fondamentale importanza. Infatti, i furti nei garage sono tra i più diffusi furti di tipo domestico perché nel box conserviamo oggetti di valore come l’auto o la moto e perché il garage potrebbe essere un facile accesso in casa.

Ma come scegliere la migliore soluzione di sicurezza per proteggere il garage? Vediamolo in questo articolo.

Antifurto garage: perché serve

Dopo decenni di informazioni e avvisi, molti cittadini hanno compreso che mettere in sicurezza la propria abitazione con un antifurto casa e garage sia una necessità. Che si possieda una casa in città o in campagna, lussuosa o modesta, il sistema d’allarme non è un vezzo da ricchi o un eccesso di prudenza, bensì una sicurezza indispensabile.

Ciò malgrado, c’è ancora chi continua a trascurare l’installazione di un antifurto convinto di essere esente da ogni pericolo. Niente di più sbagliato, dal momento che i furti nelle abitazioni private continuano a figurare tra i crimini più frequenti. Non solo: spesso e (mal)volentieri essi implicano anche elementi cruenti, come coercizioni o – nei casi peggiori – violenze nei confronti delle vittime.

Il garage è un punto d’accesso in casa strategico e luogo ghiotto per i ladri di auto o moto. Per questo, è importante installare misure di sicurezza sulla porta del garage o, ancora meglio, un antifurto per garage.

Protezione di casa e garage: gli errori più comuni

Anche coloro che hanno la lungimiranza di proteggere le loro case, spesso commettono errori apparentemente trascurabili ma che possono rivelarsi fatali.

Il primo e più frequente errore quando si sceglie un antifurto è quello di non rivolgersi ad aziende specializzate di comprovata affidabilità. Per intenderci, quelle poche che hanno una percentuale di tentativi di infrazione non andati a buon fine prossima o pari al 100%. Solo pochissime aziende possono garantire un tale livello di sicurezza. In Italia, da quasi dieci anni, la leadership spetta a Verisure, il cui sistema di allarme assicura una copertura totale di casa e garage da ogni pericolo. Non solo, Verisure garantisce anche l’intervento immediato in caso di intrusione, pericoli o altre emergenze grazie al collegamento dell’antifurto con la Centrale Operativa Verisure H24. Nel paragrafo successivo vedremo come.

Il secondo errore ricorrente – ma anche, a conti fatti, il più pericoloso – consiste nell’omettere di proteggere il garage, i locali di servizio e/o le pertinenze, oltre alla casa. Infatti, spesso gli oggetti conservati in cantina, in magazzino, in soffitta o nei depositi potrebbero essere d’interesse per alcuni ladri.

Tra tutti, il garage è sicuramente il luogo più ghiotto per i ladri. Molti malviventi progettano il furto degli auto-motoveicoli presenti in garage, soprattutto se i sistemi antifurto di tali mezzi sono facilmente manomettibili o addirittura non inseriti. Infatti, quanti di noi considerano il proprio mezzo al sicuro quando è in garage e non chiudono la macchina o lasciano le chiavi della moto attaccate? Senza contare che spesso i garage di ville monofamiliari o vilette bifamiliari sono collegati internamente alla casa: una volta violata la porta del garage, sarà facilissimo accedere in casa!

Come scegliere il perfetto antifurto per garage

Come visto, installare un antifurto per garage rappresenta il completamento, spesso indispensabile, della messa in sicurezza della casa e dei propri veicoli.

Per scegliere il miglior antifurto per garage, considera i seguenti elementi:

Sensori d’apertura capaci di rilevare anche il minimo tentativo di effrazione, fosse anche solo un semplice cacciavite che cerca di allentare la serratura. Gli shock sensor di Verisure sono dotati di doppio sensore per colpi e vibrazioni, vengono installati su tutti gli accessi compresa la porta garage per creare una 1° barriera di protezione totale dell’immobile. Quando rilevano un movimento, inviano un segnale d’allarme alla Centrale Operativa Verisure Italia.

capaci di rilevare anche il minimo tentativo di effrazione, fosse anche solo un semplice cacciavite che cerca di allentare la serratura. Gli shock sensor di Verisure sono dotati di doppio sensore per colpi e vibrazioni, vengono per creare una dell’immobile. Quando rilevano un movimento, inviano un segnale d’allarme alla Centrale Operativa Verisure Italia. Sensori perimetrali e telecamere da esterno per creare una pre-barriera di protezione e scoraggiare i furti perché nessun ladro vorrebbe mai essere identificato! Le telecamere Verisure per esterno sono Elette Prodotto dell’Anno 2022 per l’innovazione e la soddisfazione dei consumatori*. Dotate di risoluzione full HD, visione notturna a colori, riflettore per spaventare i ladri, audio HQ, Intelligenza Artificiale per distinguere persone / animali / veicoli ed allarmare solo le zone dell’inquadratura ad alto rischio, Cloud protetto e App.

per creare una pre-barriera di protezione e scoraggiare i furti perché nessun ladro vorrebbe mai essere identificato! Le telecamere Verisure per esterno sono Elette Prodotto dell’Anno 2022 per l’innovazione e la soddisfazione dei consumatori*. Dotate di risoluzione full HD, visione notturna a colori, riflettore per spaventare i ladri, audio HQ, Intelligenza Artificiale per distinguere persone / animali / veicoli ed allarmare solo le zone dell’inquadratura ad alto rischio, Cloud protetto e App. Sensori di movimento per interni per creare una 2° barriera di protezione . Quelli di Verisure sono dotati di fotocamera a colori con flash per scattare foto al ladro e inviarle alla Centrale Operativa. Qui, le Guardie Giurate Verisure verificano le foto per capire se si tratta di un falso allarme o un’intrusione reale.

per interni per creare una . Quelli di Verisure sono dotati di fotocamera a colori con flash per scattare foto al ladro e inviarle alla Centrale Operativa. Qui, le Guardie Giurate Verisure verificano le foto per capire se si tratta di un falso allarme o un’intrusione reale. Fumogeno o nebbiogeno per bloccare il ladro già in garage. Il fumogeno ZeroVision di Verisure crea una 3° barriera di protezione contro i ladri : l’intervento immediato. ZeroVision è l’unico fumogeno attivato da remoto solo in caso di reale intrusione dalla Centrale Operativa Verisure. Azzera la visibilità al ladro in soli 45 secondi e lo spinge alla fuga senza che abbia tempo di rubare nulla. Nel frattempo, la Centrale Operativa Verisure allerta le Forze dell’Ordine e invia Guardie Giurate presso la tua casa.

per bloccare il ladro già in garage. Il fumogeno ZeroVision di Verisure crea una : l’intervento immediato. ZeroVision è l’unico fumogeno attivato da remoto solo in caso di reale intrusione dalla Centrale Operativa Verisure. Azzera la visibilità al ladro in soli 45 secondi e lo spinge alla fuga senza che abbia tempo di rubare nulla. Nel frattempo, la Centrale Operativa Verisure allerta le Forze dell’Ordine e invia Guardie Giurate presso la tua casa. App antifurto mediante la quale il proprietario dell’immobile può controllare ciò che succede in casa e governare le funzioni dell’antifurto, ovunque si trovi.

Vuoi saperne di più su Verisure? Visita il sito www.verisure.it e calcola il tuo preventivo

*Ricerca su 12.000 consumatori svolta da IRI su selezione di servizi venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Sistemi di Sicurezza.