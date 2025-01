Il ritorno di Angela Cullen: cosa sappiamo

Negli ultimi giorni, il mondo della Formula 1 è stato scosso da voci riguardanti un possibile ritorno di Angela Cullen, la storica fisioterapista di Lewis Hamilton. Dopo la sua separazione dal campione britannico all’inizio del 2023, i rumors si sono intensificati, soprattutto dopo un post sui social media che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

Le speculazioni del Daily Mail

Il quotidiano britannico Daily Mail ha pubblicato un articolo esclusivo firmato dal giornalista Jonathan Mcevoy, nel quale si afferma che Cullen si trova attualmente a Fiorano, nei pressi della sede della Scuderia Ferrari. Questa notizia ha alimentato ulteriormente le speculazioni su un possibile ricongiungimento professionale tra la fisioterapista neozelandese e Hamilton, che ha sempre elogiato il suo lavoro e la sua dedizione.

Il legame tra Cullen e Hamilton

Angela Cullen ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Lewis Hamilton, accompagnandolo in quattro dei suoi sei titoli mondiali con la Mercedes. La loro relazione professionale è stata caratterizzata da un forte legame di fiducia e supporto, tanto che Hamilton l’ha definita “la donna che lavora più duramente che mi sia capitato di avere accanto”. La sua assenza durante la prima giornata di test con Ferrari ha sollevato interrogativi, ma la situazione rimane incerta.

Il futuro di Cullen e Hamilton

Attualmente, Angela Cullen ha affiancato il pilota Marcus Armstrong nella sua avventura in IndyCar, ma il suo ritorno accanto a Hamilton potrebbe rappresentare un passo importante per entrambi. Con la nuova stagione di Formula 1 alle porte, sarà interessante osservare se Cullen deciderà di tornare a lavorare con Hamilton, che sta cercando di ricomporre parte del suo staff per affrontare al meglio le sfide future.

Conclusioni e aspettative

Il mondo della Formula 1 è in attesa di conferme ufficiali riguardo al possibile ritorno di Angela Cullen. La sua presenza potrebbe fornire a Hamilton la stabilità mentale di cui ha bisogno per affrontare la stagione, e i fan sperano di rivedere la coppia vincente tornare insieme. Con la competizione sempre più agguerrita, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel percorso di Hamilton verso un ulteriore successo.