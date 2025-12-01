Appennino Superbike 2026: Esplora il Nuovo Calendario degli Eventi Imperdibili

Il calendario ufficiale dell'Appennino Superbike 2026 è stato lanciato, presentando una serie di entusiasmanti novità e conferme.

Il mondo della mountain bike si prepara a un altro entusiasmante anno con l’Appennino Superbike, il circuito nazionale che ha saputo conquistare l’attenzione di tantissimi appassionati in Italia. La stagione 2026, finalmente svelata, promette di essere ricca di eventi avvincenti, mantenendo la formula che ha reso il circuito un punto di riferimento per i biker.

Con un totale di 13 prove in calendario, i partecipanti possono scegliere liberamente 7 eventi a cui partecipare, con la possibilità di sostituire alcune tappe durante il corso della stagione. Questa flessibilità ha reso l’Appennino Superbike un circuito accessibile e coinvolgente per tutti.

Il programma della stagione

Il calendario del 2026 riprende gran parte delle tappe dell’edizione precedente, apportando però alcune interessanti novità. Si inizia il 8 marzo a Sambuca di Sicilia (AG) con la GF Valle dei Vini, per poi spostarsi a Tavarnelle di Cortona (AR) il successivo 15 marzo per la GF Syrah. Il 22 marzo si svolgerà la terza prova, la GF Vie di Francesco, a Pieve Santo Stefano, sempre nell’Aretino.

Le tappe primaverili

La competizione si fermerà poi fino al 31 maggio, quando riprenderà con la GF Monselice in Rosa, in provincia di Padova. Successivamente, il 7 giugno si terrà la GF Terre del Sangiovese a Bertinoro (FC), seguita il 14 giugno da Il Carpegna mi Basta a Carpegna (PU). Il mese di giugno sarà particolarmente ricco, con la 209 Granfondo di Arrone (TR) il 28 giugno e la novità di quest’anno, l’Appennino Mtb a Collagna (RE) il 19 giugno.

La fase finale del circuito

Il finale della stagione inizierà il 13 settembre con la Route 50 a Fabriano (AN), seguita dalla Rampiconero a Camerano (AN) il 20 settembre. Un’ulteriore novità si vedrà il 27 settembre a Bettona (PG) con la Bettona Extreme, mentre il circuito si concluderà il 4 ottobre con la Casentino Bike di Bibbiena (AR).

Appennino Short: un’alternativa per tutti

Oltre al programma principale, la società organizzatrice 360Contest ha introdotto l’Appennino Short, un circuito che prevede 7 gare su 12 eventi con percorsi ridotti a circa 30 km. Questa opzione è pensata per coloro che desiderano affrontare le sfide in modo più accessibile. Si comincerà il 15 febbraio con la Fratta Terme Mtb Race nel Forlivese e il 22 febbraio si svolgerà la Sambi Team a Fosso Ghiaia (RA).

Informazioni sugli abbonamenti

Per partecipare al circuito principale, il costo dell’abbonamento è fissato a 175 euro per le 7 gare, con termine per l’iscrizione il 6 marzo. Per le società, è prevista un’agevolazione con un abbonamento gratuito ogni 10 iscritti. Allo stesso modo, l’abbonamento per l’Appennino Short è di 140 euro per le 7 gare, con scadenza il 12 febbraio.

La stagione 2026 dell’Appennino Superbike si prospetta quindi ricca di emozioni e opportunità, per tutti gli amanti della mountain bike che vogliono mettersi alla prova in un contesto competitivo e stimolante. Gli appassionati possono prepararsi e scegliere le tappe da affrontare.